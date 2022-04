Wciąż nie wiadomo, czy ukraińska reprezentacja piłkarska będzie w stanie zagrać ze Szkocją w półfinale baraży o udział w mistrzostwa świata. W finale, na wygranego tego starcia czeka już Walia. Możliwe jednak, że kwestia awansu na mundial w Katarze rozstrzygnie się w inny sposób.

Szkocja - Ukraina. Wciąż nieznane są losy meczu barażowego

"Musimy mieć szacunek do ukraińskich piłkarzy. To nie ich wina, że są w takiej sytuacji. Większość z nich nie gra na Ukrainie, ale mają rodziny, które poważnie ucierpiały. Nie należy ich naciskać w sprawie rozegrania meczu" - twierdzi Kenny Dalglish na łamach szkockiej edycji "The Sun".

FIFA musi podjąć finalną decyzję w sprawie losów barażu Szkocja - Ukraina. Najbardziej prawdopodobny plan zakłada, że do spotkania mogłoby dojść 31 maja lub 1 czerwca, a finał barażu z udziałem Walii zostanie rozegrany 5 czerwca.

Czytaj także: Wielki kłopot z meczem Ukrainy. Zaskakujący pomysł FIFA i UEFA

"Należy zapewnić im automatyczną kwalifikację na kolejne mistrzostwa świata, te w 2026 roku w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Byłby to sposób na okazanie szacunku, a jednocześnie doskonałe wyjście z obecnie skomplikowanej sytuacji organizacyjnej barażów" - zakończył "Król Kenny".