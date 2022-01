Władze PZPN od ponad dwóch tygodni szukają nowego trenera reprezentacji Polski. Pod koniec grudnia z pracy z kadrą zrezygnował Paulo Sousa. Portugalczyk porzucił "Biało-Czerwonych" na rzecz brazylijskiego Flamnego.





Kto zostanie nowym selekcjonerem? PZPN wciąż nie podjął decyzji

Cezary Kulesza rozpoczął intensywne prace, by znaleźć odpowiedniego następcę 51-latka. W mediach przewijało się wiele kandydatur. Do Warszawy na rozmowy przyleciał nawet Fabio Cannavaro, ale ostatecznie Włoch nie został zatrudniony.



W tej sytuacji wydawało się, że faworytem do objęcia kadry jest Adam Nawałka. Dla szkoleniowca miał być to wielki powrót do reprezentacji Polski, którą wcześniej prowadził w latach 2013 - 2018.





Sensacyjny wybór PZPN? Adam Nawałka może zostać na lodzie

Nawałka wczoraj wrócił z wakacji i spotkał się z Cezarym Kuleszą. "Przegląd Sportowy" informuje jednak, że sprawa jest daleka od finalizacji.





Według dziennikarzy obecnie najwyżej stoją notowania Szwajcara Marcela Kollera. O tej kandydaturze informowano już trzy dni temu .

To były selekcjoner reprezentacji Austrii - od listopada 2011 roku do października 2017 roku. Z Austriakami wywalczył awans na Euro 2016, lecz na turnieju nie odniósł wielkiego sukcesu..

Ostatnio Koller prowadził szwajcarskie FC Basel, z którym sięgnął po Puchar Szwajcarii. Wcześniej zdobywał mistrzostwo tego kraju z FC St. Gallen (1999/2000) oraz Grasshopper Zurych (2002/03).