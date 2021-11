"Jako 15-latek Marciniak musiał przeżyć poważny konflikt z ojcem" - zaczyna "Marca". Chodziło o kolarstwo, w którym młody człowiek zapowiadał się bardzo dobrze. Rodzina chciała, żeby został szosowcem. "Mając 12 lat Marciniak pokonywał wyścigi ponad 100 km, czasem w słońcu, a czasem po zmrożonych szosach. Matka wkładała mu wtedy pod strój gazety, osłaniała od mrozu nogi" - pisze "Marca". W pewnej chwili miał już dość porad w stylu: "kiedy przyjdzie ci ochota na to, by zapłakać, nie będzie pod ręką chusteczek do nosa. Zejdź z roweru, weź liść z drzewa i osusz swoją twarz". Młody Marciniak zaczął nienawidzić kolarstwo. Dopiero po latach mu przeszło.

Szymon Marciniak, koszmar dla sędziów

Wybrał piłkę nożną, czego ojciec nie mógł zrozumieć. Marciniak postawił jednak na swoim. Zaczął treningi w Wiśle Płock. Nie był piłkarzem klasowym, utalentowanym, raczej "przecinakiem". "Z sędziami notorycznie miał na pieńku, wiecznie się z nimi kłócił, toteż jego koledzy z drużyny byli w szoku, gdy w wieku 21 lat zapisał się na kurs sędziowski" - pisze madrycki dziennik. "Dziś Marciniak wspomina, że źródłem jego konfliktów z arbitrami była ignorancja.

"Marciniak stara się teraz o to, by jego żona i rodzice jak najmniej odczuwali agresję ze strony typów, jakim sam kiedyś był grając w piłkę" - pisze "Marca". Przypomina, że ostatnie hiszpańskie doświadczenie z Marciniakiem nie było dobre: w październiku 2018 roku w Sewilli Hiszpania przegrała z Anglią 2-3 pierwszej edycji Ligi Narodów. To była pierwsza porażka selekcjonera Luisa Enrique.

Ale Polak prowadził też mecz Hiszpania - Czechy na Euro 2016 wygrany przez La Roja po golu Gerarda Pique w samej końcówce. Sędziował też w Tallinie mecz o Superpuchar Europy, w którym Atletico pokonało Real Madryt.

Hiszpania skazana na zwycięstwa

Tym razem Marciniak poprowadzi chyba najważniejszy mecz dla kadry Hiszpanii. Jutro drużyna Luisa Enrique musi wygrać w Atenach z Grecją, jeśli chce zachować szanse na zwycięstwo w grupie i bezpośredni awans na mundial w Katarze. W tabeli prowadzi Szwecja z dwoma punktami przewagi nad La Roja. Jutro Skandynawowie grają w Gruzji.

W niedzielę 14 listopada na koniec fazy grupowej dwie najsilniejsze drużyny zagrają ze sobą w Sewilli. Hiszpanie będą zapewne musieli pokonać Szwedów, z którymi na tym samym stadionie La Cartuja zremisowali 0-0 podczas Euro 2020.

Tylko zwycięstwa nad Grecją i Szwecją zapewnią Hiszpanom bezpośredni awans na mundial. Inaczej drużyna Luisa Enrique będzie skazana na baraże, w których może trafić na Polskę.