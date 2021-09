Gareth Bale to opoka i największa gwiazda walijskiej drużyny. W jej barwach grał na Euro 2016 i Euro 2020, ale brakuje mu występu na mistrzostwach świata. Na nich Walia wystąpiła tylko raz w historii, ale bardzo dawno - w 1958 roku. Mierzyła się wówczas z wielką Brazylią z Pelem i Garrinchą.





Eliminacje mundialu 2022. Bale nie zagra w Walii

W tych eliminacjach Walia zajmuje trzecie miejsce w grupie, bardzo wyraźnie za Belgią i nieco tylko za Czechami. Ma jednak czeską drużynę już pokonaną. Z kolei w wygranym 3-2 wyjazdowym meczu z Białorusią to właśnie Gareth Bale strzelił wszystkie gole. Teraz go zabraknie, a Walijczyków czeka być może kluczowy mecz wyjazdowy z Czechami.





Gareth Bale ma jednak kontuzję ścięgna w udzie i selekcjoner Robert Page poinformował już, że musi go wycofać z kadry. Piłkarz doznał kontuzji w połowie września, podczas treningu Realu Madryt, w barwach którego rozgrywa ostatni sezon przed końcem kontraktu. - Taką kontuzję ścięgna podkolanowego leczy się od tygodnia do czterech. W jego przypadku będzie bliżej tej górnej granicy, co znaczy, że uraz był dość poważny - mówi selekcjoner Robert Page.



32-letni Gareth Bale debiutował w walijskiej drużynie już w 2006 roku, w towarzyskim meczu z Trynidadem i Tobago , przed jego debiutem na mistrzostwach świata. Raz, w 2009 roku zagrał towarzysko z Polską. 8 września w eliminacjach mistrzostw świata rozegrał przeciw Estonii swój 99. mecz. Na setny musi poczekać.