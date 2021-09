Gospodarze mundialu 2026 w komplecie na czele eliminacji mundialu 2022

Amerykanie rozpoczęli te eliminacje z problemami - nie wygrali dwóch pierwszych meczów i zaczęło wisieć nad nimi przekleństwo poprzednich mistrzostw świata z 2018 roku, na które w ogóle nie pojechali. Teraz jednak przełamali niemoc i zwyciężyli w imponującym stylu wielokrotnego uczestnika mundiali ze strefy CONCACF, ekipę Hondurasu aż 4-1. Wynik jest nieco mylący, bo decydowały o nim końcówka. Kwadrans przed końcem utrzymywał się remis 1-1.



To przesunęło Stany Zjednoczone do grona trzech ekip, które w eliminacjach strefy Ameryki Północnej, Środkowej i Karaibów mogą liczyć na bezpośredni awans na mundial. Znajduje się tam również Kanada, która także po dwóch remisach teraz rozbiła wyraźnie Salwador 3-0. Prowadzi Meksyk, który do dwóch zwycięstw dorzucił remis 1-1 z Panamą.



Radosław Nawrot Katar przegrał półfinał Złotego Pucharu, ale uwaga na niego. Uwaga na mundialu

Panama, uczestnik ostatniego mundialu w Rosji, zajmuje czwarte miejsce pozwalające na baraż międzykontynentalny z tej strefy. Panamczycy mają jednak tyle samo punktów, co Amerykanie i Kanadyjczycy.



Ten układ tabeli jest o tyle ciekawy, że Meksyk, Kanada i USA to gospodarze kolejnych mistrzostw świata w 2026 roku, na który wejdą bez eliminacji. Będzie to pierwszy w dziejach turniej organizowany przez trzy kraje.





Wyniki eliminacji MŚ 2022 w strefie CONCACAF:

Honduras - USA 1-4, Kanada - Salwador 3-0, Panama - Meksyk 1-1, Kostaryka - Jamajka 1-1. Kolejne mecze 7 października.