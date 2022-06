Gareth Bale w tarapatach. Trener kadry jasno stawia sprawę

32-letni Bale w niedzielę poprowadził Walię do pierwszego awansu na mundial od 1958 roku. Jego zespół pokonał Ukrainę 1:0 w finałowym meczu barażowym w Cardiff. Piłkarz po rozstaniu się z Realem Madryt wciąż nie ma nowego klubu. Walijczyk w tym sezonie przeważnie nie łapał się do składu mistrza Hiszpanii i wystąpił w zaledwie siedmiu meczach. Na takie statystyki przede wszystkim rzutowały kontuzje.

Gareth Bale nie ma wyjścia. Trener jasno stawia sprawę

"On rozumie, co musi teraz zrobić. Problemy Garetha w przeszłości polegały na tym, że nie grał regularnie tydzień po tygodniu" - powiedział Page na wtorkowej konferencji prasowej przed meczem Ligi Narodów z Holandią. W grupie 4 rywalizują ponadto reprezentacje Polski i Belgii.

"Nie kłamię, kiedy mówię, że nie mam pojęcia jakie on ma plany. Jeszcze nie odbyłem z nim rozmowy. To do niego i jego rodziny należy decyzja, co jest dla niego najlepsze, aby zapewnić mu właściwy nastrój na listopad. To będzie takie proste. Przez całą swoją karierę pracował bardzo ciężko. Jest profesjonalistą i zasłużył na prawo do prowadzenia naszego kraju na mistrzostwach świata" - dodał selekcjoner Walijczyków.

Bale zagrał zaledwie 20 minut klubowej piłki nożnej, licząc czas między marcowym zwycięstwem w półfinale baraży MŚ z Austrią, a niedzielną wygraną z Ukrainą, gdzie jego rzut wolny pomógł w zdobyciu bramki.

Page zapowiedział, że wybranie Bale'a na mundial będzie nierealne, jeśli piłkarz nie znajdzie nowego klubu na przyszły sezon.

"Nadal uważam, że on może grać w Premier League. Myślę, że ma wiele do zaoferowania. Widzę to codziennie. Wszystkie treningi nie dadzą tej jakości co występy meczowe" - podsumował Page.

Bale zawodnikiem Realu Madryt był od 2013 roku. Wówczas trafił do Hiszpanii z angielskiego Tottenhamu, gdzie wrócił na zasadach wypożyczenia na sezon 2020/21. Łącznie w barwach mistrza Hiszpanii Walijczyk wystąpił w 258 meczach, zdobywając w nich 106 bramek. Najważniejsze trofea wywalczone z Realem to pięć zwycięstw w Lidze Mistrzów oraz trzy tytuły mistrza Hiszpanii. Ponadto z Realem Walijczyk zdobył Puchar Króla i Superpuchar Hiszpanii.

