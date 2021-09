Słowacy to uczestnik ostatniego Euro 2020, na którym pokonali 2-1 Polskę, ale podobnie jak ona nie wyszli z grupy. Teraz walczą o drugi w dziejach (po 2010 roku) awans na mundial. Na razie idzie im kiepsko - po fatalnych remisach 0-0 z Cyprem i 2-2 z Maltą udało się słowackiej drużynie pokonać 2-1 Rosję, m.in. dzięki włączeniu do defensywy gracza Lecha Poznań Lubomira Šatki. To wtedy wywalczył on miejsce w podstawowym składzie reprezentacji Słowacji i nie oddał go do dzisiaj.



Eliminacje MŚ 2022. Šatka podstawowy

Lubomir Šatka rozegrał komplet meczów Euro 2020 i teraz wyszedł na środku obrony w wyjściowej jedenastce na starcie eliminacji mistrzostw świata ze Słowenią. Wraz z nim na lewej obronie znalazł się Jakub Holubek z Piasta Gliwice. Słowacy prowadzili w Lublanie po trafieniu Roberta Bozenika, ale rywale wyrównali krótko potem, jeszcze przed przerwą.

František Plach z Piasta Gliwice był rezerwowym bramkarzem. Dušan Kuciak z Lechii Gdańsk z powodu podejrzenia zakażenia koronawirusem nie znalazł się w ogóle w kadrze. W reprezentacji Słowenii na ławce rezerwowych został Luka Zahovič z Pogoni Szczecin.

Słowacja po czterech meczach ma sześć punktów i zajmuje trzecie miejsce. Taki sam dorobek zanotowały Chorwacja i Rosja, ale rozegrały o jeden mecz mniej.