Oman pokonał na wyjeździe Japonię, co było wielką niespodzianką, zważywszy na to, jak Japończycy grali w fazie wstępnej eliminacji. Strzelili wtedy rywalom 46 goli w ośmiu meczach, co daje mu imponującą serię niemal sześciu bramek na jedno spotkanie! Po czym przegrał z Omanem 0-1.



Teraz zespół Omanu przegrał z Arabią Saudyjską 0-1, ale nie zmienia to faktu, że zgłosił ambicję odegrania istotniejszej roli w grupie i walce o mundial niż dojść do tej fazy i koniec. W strefie azjatyckiej mamy spory zastój, do finałów mistrzostw świata z reguły awans zdobywają wciąż te same ekipy - Japonia, Korea Południowa, Iran, rzecz jasna dołączona do tej strefy Australia, niekiedy Arabia Saudyjska. W XXI wieku spoza tego grona awans zdobyły jeszcze tylko dwie inne drużyny - Chiny w 2002 roku i Korea Północna w 2010 roku.

Cała reszta czeka na szansę. Irak zagrał raz w 1986 roku, Emiraty wystąpiły na mundialu raz w 1990 roku, Bahrajnu i Kataru nie było na nim nigdy (katar rzecz jasna debiut w 2022 roku ma zagwarantowany), nigdy nie zagrały również w finałach Liban, Syria czy Oman oraz Wietnam, które teraz walczą w finałowych grupach rywalizacji o turniej 2022 roku i pragną poruszyć zastany stan w Azji.





Eliminacje MŚ 2022. Kto awansuje z Azji?

Na dzisiaj po dwóch kolejkach w tej strefie miejsca gwarantujące bezpośredni awans na turniej wciąż zajmują starzy wyjadacze. Są to: Iran i Korea Południowa w grupie A, a także Australia i Arabia Saudyjska w grupie B. Co ciekawe, nie ma w tym gronie głównego faworyta, Japonii. Trzecie miejsce w grupach, prowadzące do barażu, okupują jednak Zjednoczone Emiraty Arabskie i Oman. Kto wie, może podczas tej edycji układ sił w Azji się zmieni.



Wyniki ostatniej kolejki w Azji: Korea Południowa - Liban 1-0, Syria - Emiraty Arabskie 1-1, Irak - Iran 0-3, Wietnam - Australia 0-1, Chiny - Japonia 0-1, Oman - Arabia Saudyjska 0-1