Eliminacje MŚ. Kontrowersyjny mecz w Afryce. Tych zdjęć nie można pokazać

To bowiem zdjęcia dosłownie pokazujące skutki tego zatrucia, do którego miało dojść po zjedzeniu przez kadrę Gwinei Bissau kolacji przed meczem. Skala zatrucia była tak duża, że - jak twierdzą Gwinejczycy - niemal wszyscy piłkarze musieli być hospitalizowani. Łącznie było to 5 piłkarzy i członków kadry. Wymiotowali, mieli biegunkę - wszystko dokumentowali zdjęciami, domagając się przełożenia starcia z Marokiem. Nie było jednak na to zgody, chociaż kierownik reprezentacji Gwinei Bissau nazwał nawet wysłanie zawodników na boisko "potencjalnym przestępstwem".



Maroko rozbiło Gwineę Bissau. Ta protestuje

Mecz Maroka z Gwineą Bissau się odbył i gospodarze zmietli rywali 5-0. W ekipie Gwinei Bissau wystąpiła większość zawodników, którzy brali udział w poprzednim meczu eliminacji mistrzostw świata z Sudanem. Wówczas Gwinejczycy wygrali na wyjeździe 4-2, a teraz nie mieli nic do powiedzenia z Marokiem. W efekcie Gwinea Bissau przegrała pierwszy mecz tych eliminacji.

Ma to ogromne znaczenie, bowiem awans z grupy do dalszych kwalifikacji zdobędzie tylko zwycięzca. I teraz na czele jest Maroko.



Jakby tego było mało, Maroko raz jeszcze podejmie Gwineę Bissau w sobotę na stadionie w Rabacie. Gwinejczycy nie mogą tego zrobić u siebie, jako że w kraju doszło do zamachu stanu. Zespół gwinejski zamierza jednak złożyć w sprawie meczu, który musiał rozgrywać mimo niedyspozycji całej drużyny.