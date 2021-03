Aż 11-0 wygrała reprezentacja Kanady z Kajmanami w walce o mundial w 2022 roku w strefie CONCACAF. To najwyższe zwycięstwo w dziejach kanadyjskiej reprezentacji i druga dwucyfrówka tych eliminacji na świecie.

Strefa CONCACAF obejmuje Amerykę Północną, Środkową i Karaiby. Trwają tu kwalifikacje do mundialu w Katarze w 2022 roku, mocno spóźnione przez pandemię koronawirusa. Nie przeprowadzono więc zwyczajowej w tej strefie prekwalifikacji, która odsiewała najsłabsze ekipy przed włączeniem się do walki silniejszych. W efekcie dochodzi do wysokich wyników i niecodziennych sytuacji, jak ta z ostatniej kolejki.



W tej kolejce Kanada rozgromiła Kajmany 11-0 i tym samym odniosła najwyższe zwycięstwo w dziejach swojej reprezentacji. Mecz odbył się na Florydzie, a Kanadyjczycy odnieśli drugie zwycięstwo i prowadzą w swej grupie eliminacyjnej. Warto pamiętać, że awans zdobywa tylko najlepsza drużyna. Do przerwy mieliśmy 6-0, a cztery gole padły w pierwszych 30 minutach meczu. W poprzednim starciu Kanada ograła 5-1 Bermudy. W tabeli ma komplet punktów, tak jak Surinam.



Eliminacje MŚ 2022. Dwucyfrowe wyniki

Dla niedużych Kajmanów ta przykra klęska to z kolei ich najwyższa porażka w jakimkolwiek meczu reprezentacji. Zarazem to drugi dwucyfrowy wynik eliminacji mundialu 2022 roku - poprzedni padł w strefie azjatyckiej, gdzie Iran rozbił Kambodżę 14-0. Co ciekawe, zespół irański i tak zawodzi na razie w tych kwalifikacjach, jest dopiero trzeci w grupie, za Irakiem i Bahrajnem.



Bliski dwucyfrówki był Kuwejt, który rozbił Tajwan aż 9-0, a w niedawnych europejskich eliminacjach Dania pokonała Mołdawię 8-0.

W strefie CONCACAF w swoich grupach prowadzą na razie: Antigua i Barbuda, Kanada, Curacao, Dominikana, Nikaragua, St. Kitts & Nevis