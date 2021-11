W Afryce kończą się grupowe eliminacje. Przed 40 reprezentacjami ostatnia, piąta i szósta tura gier w dziesięciu grupach, spośród których tylko zwycięzcy zagrają w III fazie eliminacji. Z pięciu par zwycięzcy awansują potem do przyszłorocznego mundialu w Katarze. Wszystko jest już rozstrzygnięte w grupie H oraz I, gdzie z kompletem czterech zwycięstw prowadzi Senegal oraz Maroko. W pozostałych grupach wszystko rozstrzygnie się w najbliższych dniach. Dwie ostatnie serie zaplanowano od czwartku 11 listopada do wtorku 16 grudnia.

Najciekawiej jest we wspomnianych grupach D i G. W tej pierwszej póki co na prowadzeniu Wybrzeże Kości Słoniowej. "Słonie" o jeden punkt wyprzedzają Kamerun, ale ostatni mecz, zaplanowany 16 listopada odbędzie się w Douali. Tutaj przypomina się ostatnie spotkanie eliminacji MŚ 2006. Kamerun grał wtedy z Egiptem u siebie i do awansu potrzebował zwycięstwa. Skończyło się na remisie 1-1, który premiował właśnie WKS. Z karnego nie trafił wtedy w doliczonym czasie Pierre Wome. Potem piłkarzowi reprezentacji Kamerunu i jego rodzinie miejscowi kibice grozili śmiercią...

Ghana powalczy o awans z RPA

Z kolei w grupie G RPA ma 10 pkt., a Ghana o "oczko" mniej. Tyle że ostatnie spotkanie "Czarne Gwiazdy" rozegrają u siebie na stadionie w Cape Coast. Musi się też trudzić mistrz kontynentu Algieria, która mimo że nie przegrała od kilku lat, to w grupie A ma póki co tyle samo punktów co Burkina Faso. O wszystkim rozstrzygnie mecz pomiędzy obu zespołami, który we wtorek wieczorem rozegrany zostanie na stadionie w miejscowości Bilda.

Dodajmy, że wiele gier odbędzie się na neutralnym terenie. Znowu oblegane będą stadiony Maroka czy RPA. W Marrakeszu Burkina Faso zagra z Nigrem, w Tangerze Liberia z Nigerią, w Agadirze Malawi z Ugandą, a w Rabacie Gwinea Bissau z Sudanem. Trenowane przez znanego bośniackiego trenera Vahida Halilhodzicia Maroko, wszystkie swoje sześć eliminacyjnych meczów gra czy zagra u siebie...

To wszystko efekt wytycznych CAF, Afrykańskiej Konfederacji Piłkarskiej, a raczej jego nowego prezesa Patrice Motsepe, który nie pozwala grać na stadionach o słabej infrastrukturze i gdzie nie do końca jest bezpiecznie. Takie granie nie pozostaje jednak bez wpływu na rezultaty w wielu spotkaniach.

Michał Zichlarz

Eliminacje mistrzostw świata. Afryka

Grupa A

12 listopada, Dżibuti - Algieria

Burkina Faso - Niger

15 listopada, Algieria - Burkina Faso

Niger - Dżibuti

1. Algieria 4 10 19-2

2. Burkina Faso 4 10 9-1

3. Niger 4 3 5-14

4. Dżibuti 4 0 2-18

Grupa B

13 listopada, Gwinea Równikowa - Tunezja

Zambia - Mauretania

16 listopada, Tunezja - Zambia

Mauretania - Gwinea Równikowa

1. Tunezja 4 10 8-0

2. Gwinea Równikowa 4 7 4-4

3. Zambia 4 4 3-6

4. Mauretania 4 1 1-6

Grupa C

13 listopada, Liberia - Nigeria

Republika Zielonego Przylądka - Republika Środkowoafrykańska

16 listopada, Nigeria - Republika Zielonego Przylądka

Liberia - Republika Środkowoafrykańska

1. Nigeria 4 9 6-2

2. Republika Zielonego Przylądka 4 7 5-4

3. Republika Środkowoafrykańska 4 4 2-4

4. Liberia 4 3 2-5

Grupa D

13 listopada, Malawi - Kamerun

WKS - Mozambik

16 listopada, Kamerun - WKS

Mozambik - Malawi

1. WKS 4 10 7-2

2. Kamerun 4 9 7-3

3. Malawi 4 3 2-7

4. Mozambik 4 1 1-5

Grupa E

11 listopada, Rwanda - Mali

Uganda - Kenia

14 listopada, Mali - Uganda

15 listopada, Kenia - Rwanda

1. Mali 4 10 7-0

2. Uganda 4 8 2-0

3. Kenia 4 2 1-7

4. Rwanda 4 1 1-4

Grupa F

12 listopada, Angola - Egipt

Gabon - Libia

15 listopada, Egipt - Gabon

Libia - Angola

1. Egipt 4 10 6-1

2. Libia 4 6 3-5

3. Gabon 4 4 5-6

4. Angola 4 3 3-5

Grupa G

11 listopada, Etiopia - Ghana

RPA - Zimbabwe

14 listopada, Ghana - RPA

Zimbabwe - Etiopia

1. RPA 4 10 5-1

2. Ghana 4 9 5-2

3. Etiopia 4 3 2-5

4. Zimbabwe 4 1 1-5

Grupa H

11 listopada, Togo - Senegal

Kongo - Namibia

14 listopada, Senegal - Kongo

15 listopad, Namibia - Togo

1. Senegal 4 12 12-3

2. Togo 4 4 4-5

3. Namibia 4 4 4-8

4. Kongo 4 2 4-7

Grupa I

12 listopada, Sudan - Maroko

Gwinea - Gwinea Bissau

15 listopada, Gwinea Bissau - Sudan

16 listopada, Maroko - Gwinea

1. Maroko 4 12 14-1

2. Gwinea Bissau 4 4 5-11

3. Gwinea 4 3 5-8

4. Sudan 4 2 5-9

Grupa J

11 listopada, Tanzania - DR Konga

Benin - Madagaskar

14 listopada, DR Konga - Benin

Madagaskar - Tanzania

1. Tanzania 4 7 5-4

2. Benin 4 7 3-2

3. DR Konga 4 5 4-3

4. Madagaskar 4 3 3-6