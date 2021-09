Do tej wrześniowej serii eliminacji mistrzostw świata Włosi przystąpili z 34 meczami bez porażki, w doborowym towarzystwie. Serie 35 gier bez potknięcia zanotowali też Hiszpanie w latach 2007-2009 (aż do nieoczekiwanej porażki ze Stanami Zjednoczonymi w Pucharze Konfederacji na południowoafrykańskich boiskach w czerwcu 2009 roku), a także Brazylia z lat 1993-1996 (łącznie ze zdobyciem mistrzostwa świata w 1994 rok, aż do przegranej z Meksykiem w styczniu 1996 roku). Aktualni mistrzowie Europy od tego towarzystwa się jednak oderwali.

Eliminacje MŚ 2022. Włosi niepokonani

Do swoich meczów włoska drużyna dodała dwa remisy: 1-1 z Bułgarią i 0-0 ze Szwajcarią, a pogromem Litwy 5-0 wyśrubowali rekord do 37 meczów bez porażki. Nikt w dziejach futbolu nie miał takiej passy. W tym gronie jest siedem meczów Euro 2020.



Ostatni raz włoski zespół przegrał we wrześniu 2018 roku - było to 0-1 z Portugalią w meczu Ligi Narodów, w grupie także z udziałem biało-czerwonych. W gronie 37 zwycięstw są tak imponujące jak 9-1 z Armenią, 7-0 z San Marino, 6-0 z Liechtensteinem czy 6-0 z Mołdawią.



W październiku Włosi pauzują. Kolejny mecz rozegrają 12 listopada - zmierzą się wtedy w Rzymie ze Szwajcarią. Na Euro 2020 pokonali ją 3-0.





Najdłuższe passe meczów bez porażki:

39 - Włochy (2018 - trwa)

35 - Hiszpania (2007-2009)



35 - Brazylia (1993-1996)



31 - Hiszpania (1994 - 1998)



31 - Argentyna (1991-1993)



31 - Węgry (1950-1954)



30 - Włochy (1935 - 1939)



29 - Algieria (2018 - trwa)



29 - Brazylia (1970- 1973)

28 - Korea Południowa (1977-1979)