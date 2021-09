Eliminacje MŚ 2022. Wielki faworyt pokonany! Ogromna sensacja

Druga faza eliminacji w Azji polega na tym, że 12 zespołów, które przeszły pierwszą fazę, rywalizuje teraz w dwóch sześciozespołowych grupach. Po dwie najlepsze drużyny z tych grup pojadą już na mundial, a zespoły z trzecich miejsc zmierzą się w barażu o interkontynentalną kwalifikację.



Japonia przystąpiła do tej drugiej fazy jako absolutny faworyt, który w pierwszej wygrał wszystkie mecze i strzelił rywalom nieprawdopodobną liczbę 46 goli w ośmiu spotkaniach! To daje średnią prawie sześciu bramek na jedno spotkanie. Japończycy znokautowali m.in. 14-0 Mongolię czy 10-0 Birmę.



CZYTAJ TAKŻE: Niecodzienne zdarzenie w meczu Japonii z Mongolią



Reklama

Mundial 2022. Japonia przegrywa sensacyjnie

Teraz Japonia w pierwszym meczu z Omanem została pokonana 0-1 i to na własnym terenie, w Suita koło Osaki. Decydującego gola na dwie minuty przed końcem strzelił Omańczyk Issam Al-Sabhi. To ogromna sensacja, aczkolwiek Oman jest drużyną idąca systematycznie w górę. Jest teraz notowany na 79. miejscu w rankingu FIFA, zatem wyżej niż chociażby Izrael. Do drugiej rundy eliminacji awansował z drugiej pozycji, za Katarem - on już w kolejnej fazie nie bierze udziału jako gospodarz mundialu. Pierwszą grał, gdyż była to zarazem eliminacja Pucharu Azji.

Poza Japonią i Omanem w tej grupie grają także: Australia, Chiny, Arabia Saudyjska i Wietnam.



W drugiej grupie rywalizują: Korea Południowa, Irak, Iran, Syria, Emiraty Arabskie oraz Liban. W pierwszym meczu Korea Południowa tylko zremisowała u siebie 0-0 z Irakiem.