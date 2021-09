W wypadku San Marino przyczynił się do tego mecz z Polską, przegrany przez niewielki kraj 1-7. Teraz doszła do tego kolejna klęska 0-5 z Albanią i w efekcie zespół ten odpada już na tym etapie z kompletem porażek i bilansem bramek 1-24 w sześciu meczach, co daje średnią czterech goli traconych na jedno spotkanie.





Eliminacje MŚ 2022. Polska odprawiła San Marino

Gibraltar rywalizuje w grupie z Holandią, Norwegią, Turcją, Czarnogórą i Łotwą. Też nie ma punktu, a jego bilans bramkowy wynosi 3-25. Najwyższa porażka Gibraltarczyków to 0-7 z Holandią, ale strzelali oni po jednej bramce w każdym meczu wyjazdowym tych eliminacji.



Szybko z walką o mundial pożegnał się Azerbejdżan, rozbity w ostatnim meczu przez Portugalią 0-3. Azerowie jedynie zremisowali 1-1 z Portugalią, resztę spotkań przegrali.





