Dwa kluczowe mecze Polski

Po ośmiu kolejkach na prowadzeniu w tabeli grupy I eliminacji mistrzostw świata Katar 2022 znajdują się Anglicy. Wicemistrzowie Europy zgromadzili 20 punktów. Trzy punkty mniej mają Polacy, a pięć mniej - Albańczycy.

Do końca eliminacji pozostały dwie kolejki. Każdej z trzech czołowych drużyn należy doliczyć trzy punkty, gdyż Anglicy grają z San Marino, a Albańczycy i Polacy - z Andorą. To tylko piłka nożna i w teorii wszystko jest możliwe, jednak w praktyce nie należy spodziewać się, że w tych spotkaniach dojdzie do jakiejkolwiek sensacji.

Przy tym założeniu możemy uznać, że Anglia ma 23 punkty, Polska - 20, a Albania - 18. Do rozegrania pozostaną dwa kluczowe mecze. 12 listopada Anglia zagra z Albanią, a trzy dni później nasza reprezentacja podejmować będzie Węgrów.

Baraże do MŚ 2022. Wszystko w naszych nogach

Dwa mecze, więc analiza stosunkowo prosta i wariantów wiele nie ma.

Wariant pierwszy. Anglia nie przegrywa z Albanią, co oznacza, że bez względu na wynik meczu Polaków z Węgrami, to my zagramy w barażach.

Wariant drugi, oczywiście mniej prawdopodobny niż pierwszy. Anglia przegrywa na Wembley z Albanią, a to z kolei oznacza, że nadal jesteśmy w komfortowym położeniu, gdyż wszystko jest w naszych nogach. W tym wariancie w ostatnim meczu wystarczy, że zremisujemy z Węgrami na Stadionie Narodowym w Warszawie i to da nam promocję do baraży, gdyż bilans bramkowy mamy lepszy od Albanii. Natomiast w przypadku wygranej z Węgrami i sensacji na Wembley - możemy teoretycznie zająć pierwsze miejsce w grupie! W takiej sytuacji mielibyśmy tyle samo punktów, co Anglia i o pierwszym miejscu decydowałaby ogólna różnica goli (obecnie mamy o cztery gorszą). Gdybyśmy tych bramek nastrzelali Andorze i Węgrom dużo więcej niż Anglicy San Marino, to wyprzedzilibyśmy wicemistrzów Europy i zapewnilibyśmy sobie przepustkę do Kataru.

Jesteśmy zatem w bardzo komfortowej sytuacji. Wiele wskazuje na to, że już 12 listopada zapewnimy sobie udział w barażach, a jeśli Albania sprawiłaby sensację w Anglii, to sprawę awansu będziemy mogli rozstrzygnąć trzy dni później.

Pamiętać należy, że aby awansować na mundial w Katarze, trzeba jeszcze pokonać dwóch rywali w barażach, które odbędą się w marcu 2022 roku.

Daniel Bednarek