Eliminacje MŚ 2022. Peru wraca do gry, ale czy nie za późno?

Radosław Nawrot Eliminacje MŚ 2022

Wygrana Peru w hitowym meczu eliminacji mistrzostw świata nad Chile to dopiero trzecie zwycięstwo tej ekipy w rozgrywkach. Niezwykle jednak ważne, gdyż Peruwiańczycy skorzystali z ostatniej szansy, by włączyć się do walki o mundial.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Zamieszki po meczu w Pucharze Peru. Sędziowie odeskortowani przez policję. Wideo INTERIA.TV