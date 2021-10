W Azji do finałów mistrzostw świata w Katarze awansują po dwie najlepsze ekipy z każdej z dwóch grup. Te z trzecich miejsc zagrają ze sobą baraż. A że w każdej grupie występuje po sześć ekip, jest się o co bić, bo połowa stawki ma szansę na mundial.



Arabia Saudyjska rozpoczęła rozgrywki grupowe słabo, bo po trzech minutach pierwszego meczu z Wietnamem przegrywała. Wygrała jednak to spotkanie 3-1, a następnie każde kolejne. Z kompletem czterech wygranych wyszła na prowadzenie w grupie, po tym jak we wtorek ograła 3-2 Chiny. Przed Saudyjczykami jeszcze dwa starcia z Australią i wyjazd do Japonii, ale dzisiaj to ona prowadzi.



Mundial 2022. Japonia zatrzymuje Australię w Azji

Japonia przerwała wspaniałą passę 11 wygranych Australii, ale wobec kiepskiego startu w tej fazie eliminacji azjatyckich nadal nie ma Japończyków w strefie ekip objętych awansem. Jest czwarta. Arabia Saudyjska prowadzi przed Australią i Omanem.

W drugiej grupie na czele jest Iran przed Koreą Południową, a trzecie barażowe miejsce zajmuje Liban, który wygrał dramatyczny mecz z Syrią rozgrywany w jordańskim Ammanie w związku z wojną na Bliskim Wschodzie. Dwa gole dla Libańczyków padły w doliczonym czasie pierwszej połowy.



Wyniki meczów w Azji: Japonia - Australia 2-1, Iran - Korea Południowa 1-1, Oman - Wietnam 3-1, Syria - Liban 3-2, Arabia Saudyjska - Chiny 3-2, Emiraty Arabskie - Irak 2-2