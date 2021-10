Gruzja już wcześniej odpadła z walki o mistrzostwa świata, mecz z Kosowem tego nie zmieniał. Gruzini wygrali go 2-1.



Piłkarz Lecha Poznań nie zagrał w poprzednim meczu z Grekami, w którym Gruzini stracili szanse na awans na mundial, a przypomnijmy, że na to zgrupowanie wrócił do kadry narodowej Gruzji. We wrześniu selekcjoner go pominął i w efekcie Nika Kwekweskiri po raz ostatni grał w barwach narodowych przed Euro 2020, w meczu z Holandią.



Nika Kwekweskiri wyjechał na zgrupowanie i mecze Gruzji w eliminacjach mistrzostw świata po tym, jak pod wpływem alkoholu spowodował kolizję w Poznaniu. Stłuczone w niej zostały dwa auta, a zawodnik stracił prawo jazdy. Lech Poznań czeka z konsekwencjami na jego powrót.



