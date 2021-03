Eliminacje MS 2022. Niecodzienna sytuacja w strefie CONCACAF

wysokie wyniki we wstępnej fazie eliminacji mistrzostw świata zdarzają się często w strefie CONCACAF, obejmującej Amerykę Północną, Środkową i Karaiby. To jednak, co wydarzyło się w tej kolejce eliminacji mistrzostw świata 2022 roku w Katarze, to nawet tu sytuacja szczególna.

Najczęściej faza wstępna eliminacji mistrzostw świata odbywa się w strefie CONCACAF najpierw w formie play-off, które eliminuje najsłabszych. Do faz grupowych przystępują już wyselekcjonowane zespoły. Tym razem jednak z powodu pandemii kwalifikacje mundialu 2022 roku w Katarze ruszyły bardzo późno. Od razu tworzono więc grupy. To może tłumaczyć niezwykłość niektórych wyników i zdarzeń.



W tej kolejce doszło do rzadkiej sytuacji, w której w sześciu meczach padło aż 29 goli, czyli niebywała średnia 4,8 bramki. Co więcej jednak, wszystkie te gole zdobyły zespoły gości. 29 trafień przyjezdnych i ani jednego gospodarzy, a to spory ewenement. Dodajmy jednak dla porządku, że z powodu przepisów o kwarantannie nie wszyscy gospodarze grali u siebie, niektórzy wybierali neutralny teren. Np. Aruba swój mecz rozgrywała w Brandenton na Florydzie w USA, a Anguilla - w Fort Lauderdale także na Florydzie.



Wyniki niezwykłej kolejki w CONCACAF:

Turks i Caicos - Nikaragua 0-7 (0-3)



Anguilla - Dominikana 0-6 (0-3)



Brytyjskie Wyspy Dziewicze - Gwatemala 0-3 (0-2)



Bahamy - St. Kitts & Nevis 0-4 (0-1)



Amerykańskie Wyspy Dziewicze - Antigua i Barbuda 0-3 (0-3)



Aruba - Surinam 0-6 (0-3)



W marcu rozgrywane są pierwsze mecze eliminacji tej strefy. Z każdej grupy do dalszej fazy awansuje jedynie zwycięzca każdej z sześciu grup tej wstępnej fazy. Następnie ta szóstka wyeliminuje się w rozgrywkach play-off, aż zostaną trzy ekipy i one dołączą do Meksyku, USA, Kostaryki, Hondurasu i Jamajki, które czekają już w finałowej grupie. To z niej na katarski mundial pojedzie czołowa trójka, a czwarta ekipa zagra baraż międzykontynentalny w czerwcu przyszłego roku.