Jeszcze nie tak dawno zespół Montserrat był najniżej notowaną ekipą w rankingu FIFA. Teraz, w eliminacjach mundialu 2022 roku ekipa ta zdobyła punkt, a była wręcz bliska wygrania meczu.

Do tej pory eliminacje mistrzostw świata kończyły się dla niedużej wulkanicznej wyspy Montserrat w archipelagu Małych Antyli kończyły się po jednym dwumeczu. Ta ekipa zadebiutowała w walce o mundial w 2002 roku i wtedy dwukrotnie, 0-3 i 1-3 przegrała z Dominikaną. Największą klęskę poniosła w boju o mistrzostwa świata w 2006 roku - aż 0-13 i 0-7 z Bermudami.



To wówczas Monserrat znalazło się na dnie rankingu światowego FIFA i to ta malutka reprezentacja 30 czerwca 2002 roku wzięła udział w pamiętnym meczu z ekipą Bhutanu o to, by nie być najgorszym na świecie. O tym niezwykłym meczu opowiada film "Inny finał". Bhutan wygrał wtedy 4-0.



El MŚ 2022. Montserrat już nie jest najsłabsze

Montserrat było nokautowane wielokrotnie, we wszystkich eliminacjach mistrzostw świata przegrało prawie wszystkie mecze i zawsze od razu odpadało - w 2010 roku z Surinamem, w 2014 roku z z Belize i wreszcie w kwalifikacjach mundialu 2018 roku z St. Lucia, aczkolwiek wtedy udało im się pierwszy raz nie przegrać - ulegli St, Lucia 1-2 i zremisowali 2-2.



Teraz Montserrat jest w rankingu FIFA bardzo wysoko jak na dawną historię drużyny, bo na 183. miejscu na 210 możliwych - ostatnie pozycje zajmują obecnie Brytyjskie Wyspy Dziewicze, Anguilla i nasze, europejskie San Marino, zamykające tabelę. Do eliminacji mistrzostw świata w 2022 roku zespół Montserrat przystąpił już z ambitnymi planami, a nie tylko jako chłopiec do bicia.



W pierwszym starciu eliminacji, które właśnie ruszyły w strefie CONCACAF, piłkarze małej wyspy omal nie wygrali meczu z wyżej notowaną Antiguą i Barbudą, ekipą z aż 126. pozycji na świecie. Montserrat prowadziło dwukrotnie na stadionie w Curacao, a obie bramki strzelił dla niego Lyle Taylor, który jest obecnie napastnikiem angielskiego klubu Nottingham Forest. To zatem duża rzecz na Montserrat.



Skończyło się na 2-2, a zatem najsłabszy niegdyś zespół świata rozpoczął walkę o mundial od remisu i punktu. 28 marca Montserrat czeka najtrudniejsza próba w dziejach kwalifikacji - starcie z Salwadorem. Te eliminacje mistrzostw świata w strefie CONCACAF, obejmującej Amerykę Północną, Środkową i Karaiby, odbywają się bowiem w grupach.

Oto wyniki pierwszych meczów w CONCACAF:

Grupa A. Antigua i Barbuda - Montserrat 2-2, Salwador - Grenada dzisiaj



Grupa B. Surinam - Kajmany 3-0, Kanada - Bermudy dzisiaj

Grupa C. Gwatemala - Kuba 1-0, Curacao - St. Vincent i Grenadyny dzisiaj



Grupa D. Dominikana - Dominika 1-0, Panama- Barbados dzisiaj

Grypa E. Haiti - Belize dzisiaj po nieudanej próbie porwania zespołu Belize



Grupa F. St. Kitts & Nevis - Portoryko 1-0, Trynidad i Tobago - Gujana dzisiaj

Jednocześnie w strefie CONCACAF ruszyły eliminacje piłkarskiego turnieju olimpijskiego w Tokio - ta strefa jest jedyną, która nie zdążyła jeszcze wyłonić przedstawicieli. Walka trwała w dwóch grupach, które wyłoniły po dwie najlepsze ekipy. W play-off zagrają ze sobą: Meksyk, USA, Kanada i Honduras. Do Tokio pojadą dwie najlepsze ekipy.



Odwołane zostały natomiast marcowe eliminacje mistrzostw świata 2022 roku w strefie CONMEBOL, czyli Ameryki Południowej. Trwa szukanie rozwiązanie, kiedy i gdzie je rozegrać.