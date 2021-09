Dla Egipcjan to sprawa ważna i narodowa. Ich kraj jest absolutnym rekordzistą pod względem zwycięstw w Pucharze Narodów Afryki (ma siedem triumfów, kolejny Kamerun zanotował pięć), zatem ma prawo nazywać się afrykańską drużyną wszech czasów. Tymczasem liczba występów Egiptu w finałach piłkarskich mistrzostw świata jest bardzo niska - zespół ten zagrał przed wojną w 1934 roku, potem dopiero w 1990 roku i trzeci raz w 2018 roku. To bardzo niewiele, zważywszy, że na przykład Kamerun ma siedem występów, Nigeria sześć, a Egipcjan przebijają już pod tym względem wszystkie kraje Maghrebu - Algieria, Tunezja i Maroko.



Eliminacje MŚ 2022. Egipt walczy o awans

Dlatego awans na kolejny mundial w Katarze w 2022 roku jest tak istotny dla egipskiej piłki i osobiście dla Mohameda Salaha, który w 2018 roku jechał do Rosji jako jedna z największych gwiazd światowego futbolu, a pod jego wodzą egipska drużyna poniosła tam zupełną klęskę. Nie tylko nie wyszła z grupy, ale zajęła w niej ostatnie miejsce po porażce nawet z Arabią Saudyjską. Egipcjanie pałają chęcią rewanżu i marzą o dobrym, pamiętnym występie na mundialu - takim, jakie mają na swoich kontach inne kraje Afryki.

Mohamed Salah nie mógł wystąpić w pierwszym meczu swej reprezentacji w eliminacjach tego mundialu, przeciwko Angoli. Wtedy jednak wygrała ona w Kairze 1-0. Liverpool FC zgodził się warunkowo na wyjazd swego piłkarza na kolejny mecz Egiptu, tym razem do Gabonu. Wynikało to z raportu służb medycznych Wielkiej Brytanii, które nie uważają Gabonu za państwo zagrożone epidemią Covid-19 w stopniu znacznym.

Gwiazda Egiptu przyjechała więc awaryjnie i udała się z zespołem do Libreville, gdzie uratował on remis z Gabonem w ostatniej minucie meczu. Gabon prowadził po bramce Jima Allevinaha, który na co dzień gra w Clermont w lidze francuskiej. Wyrównanie dał Egiptowi Mostafa Mohamed z Galatasaray Stambuł. Na dodatek Egipcjanie grali w dziesiątkę po czerwonej kartce Omara Gabera.



Po tym remisie Egipt prowadzi w tabeli, ale naciskająca Libia ma punkt straty i rozegrany jeden mecz zamiast dwóch. We wtorek zmierzy się z Angolą i może objąć prowadzenie.

Wyniki eliminacji MŚ w Afryce: Rwanda - Kenia 1-1, Togo - Namibia 0-1, Gabon - Egipt 1-1



W grupach prowadzą: Algieria, Tunezja, Nigeria, Kamerun, Mali, Egipt, Ghana, Namibia, Maroko, Benin.



Awans dalej zdobywają tylko zwycięzcy. Zagrają baraż o pięć miejsc na mundialu.



