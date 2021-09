W sobotnim meczu z SSC Napoli nie mogą zagrać Argentyńczyk Paulo Dybala, Urugwajczyk Rodrigo Bentancur, Kolumbijczyk Juan Cuadrado oraz Brazylijczycy Alex Sandro i Danilo. To bardzo poważne straty dla Juventusu, ale ci zawodnicy brali udział w meczach eliminacji mundialu 2022 w Ameryce Południowej i teraz muszą odpoczywać. Mecze miały miejsce w czwartek, raptem dwa dni przed meczem Serie A.



Eliminacje MŚ 2022 Eliminacje MŚ 2022. Ależ bramki w Ameryce Południowej! Popis Urugwaju

W tych pojedynkach Brazylia pokonała Peru 2-0, Argentyna pokonała Boliwię 3-0, Kolumbia wygrała z Chile 3-1, Urugwaj zwyciężył Ekwador 1-0, a Paragwaj pokonał Wenezuelę 2-1. W tabeli eliminacji na tym kontynencie prowadzi Brazylia z kompletem 24 pkt przed Argentyną - 18 pkt, Urugwajem - 15 pkt, Ekwadorem - 13 pkt, Kolumbią - 13 pkt, Paragwajem - 11 pkt, Peru - 8 pkt, Chile - 7 pkt, Boliwią- 6 pkt i Wenezuelą - 4 pkt. Bezpośredni awans na mistrzostwa świata zdobywają cztery czołowe zespoły, a piąty zagra międzykontynentalny baraż.



Graczy z Ameryki Południowej we włoskim hicie nie będzie, za to w bramce Juventusu zagra Wojciech Szczęsny, a to Napoli po kontuzji wraca Piotr Zieliński.





Serie A. SSC Napoli - Juventus Turyn. Kiedy mecz?

Reklama

Szlagier Serie A między SSC Napoli a Juventusem Turyn zostanie rozegrany w sobotę o godz. 18. Transmisja w Eleven Sports