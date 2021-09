Artiom Dziuba to jeden z najlepszych piłkarzy rosyjskich ostatnich lat. 33-letni piłkarz Zenita St. Petersburg debiutował w "Sbornej" już w 2011 roku, w meczu z Grecją. Wziął udział w Euro 2016, w rozgrywanych w Rosji mistrzostwach świata 2018 roku, wreszcie także podczas niedawnego Euro 2020 był ważną postacią zespołu selekcjonera Stanisława Czerczesowa.



Euro 2020 Euro 2020. Czy to Rosji należy się piłkarska scheda po ZSRR?

Były trener Legii Warszawa został jednak po Euro 2020 zwolniony, a nowy selekcjoner Walerij Karpin nie widział Artioma Dziuby w kadrze. Nie wystawił go w rozgrywanych we wrześniu meczach eliminacji mistrzostw świata przeciwko Chorwacji, Cyprowi i Malcie. To była najdłuższa przerwa w grze Artioma Dziuby w kadrze od zeszłego roku, kiedy to został zawieszony po wypłynięciu do sieci skandalicznego filmiku z jego udziałem. Rosyjski piłkarz na tym filmie masturbuje się do głosu prezenterki Marii Orzul, z którą kiedyś spotykał się Dziuba. Dziennikarka miała wtedy męża.





Eliminacje MŚ 2022. Rosja bez Dziuby

Jak podają teraz rosyjskie media, Walerij Karpin odbył rozmowę z Artiomem Dziubą. Rozmowę telefoniczną, w trakcie której zawodnik zrezygnował z gry w reprezentacji narodowej Rosji. - Zapytałem go, czy jest gotowy grać w kadrze. Odpowiedział, że nie - relacjonuje selekcjoner Karpin. Z kolei Artiom Dziuba powiedział dziennikarzom, że w związku ze swoją słabszą forma i trudami Euro 2020, które jeszcze odczuwa nie chce zajmować czyjegoś miejsca w kadrze na ważne, październikowe mecze reprezentacji Rosji w eliminacjach mistrzostw świata.



Jak podkreślił, to rozwiązanie tymczasowe. Być może do kadry jeszcze wróci. Media rosyjskie jednak piszą o konflikcie między Walerijem Karpinem a zawodnikiem, który emocjonalnie był bardzo związany z poprzednim selekcjonerem.



