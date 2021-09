Andora i San Marino grały ze sobą tylko raz - towarzysko w 2017 roku. Wówczas spotkanie wygrali gracze z Pirenejów 2-0. Obie ekipy z reguły zamykały tabele grup eliminacyjnych, do których dolosowywane były jako najsłabsze. W tych kwalifikacjach jednak Andora wskoczyła do przedostatniego koszyka, z Estonią, Kazachstanem, Litwą, Łotwą czy Kosowem. Wskoczyła kosztem chociażby Malty czy Mołdawii. Dzięki temu Polska wylosowała w swej grupie dwóch karzełków - i San Marino, i Andorę.



Eliminacje MŚ 2022. Andora zwycięska

W tej kolejce spotkały się one w pierwszym w dziejach bezpośrednim meczu o punkty. Andora okazała się lepsza, zwyciężyła 2-0 po dwóch golach Marca Valesa. To czwarte w historii zwycięstwo Andory w meczu o stawkę - pierwsze odnieśli w walce o mundial 2006 roku nad Macedonią 1:0, w eliminacjach Euro 2020 pokonali 1-0 Mołdawię, a największe ich osiągnięcie to zwycięstwo 1-0 nad Węgrami w walce o rosyjski mundial 2018. To zatem ich najwyższa wygrana.



San Marino nadal czeka na pierwszą wygraną. Kolejny mecz eliminacji ma w niedzielę z Polską.