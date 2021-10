Selekcjoner Egiptu został zwolniony po wyjazdowym remisie z Gabonem. Hossam El Badry zapłacił za to posadą, a nowym selekcjonerem został słynny portugalski trener Carlos Queiroz. Pod jego ręką Egipt zaczął grać lepiej, a nade wszystko wygrał dwa kluczowe mecze z prowadząca dotąd w grupie Libią - z trudem 1-0 u siebie w Aleksandrii, ale już wyraźnie 3-0 w Benghazi. Libijczycy byli jednym z niewielu krajów Afryki, który mógł mecze rozgrywać u siebie. Niekoniecznie jej to pomoże, gdyż na dwie kolejki przed końcem fazy grupowej traci ona już po tych dwóch przegranych cztery punkty do Egipcjan.





Afryka walczy o mundial 2022

Reklama

W tej fazie eliminacji w Afryce zespoły rywalizują w 10 grupach. Ich zwycięzcy awansują do baraży, które wyłonią pięciu uczestników mundialu w Katarze z tego kontynentu. Nigdzie sprawa nie jest jeszcze rozstrzygnięta, a jedną z najciekawszych rywalizacji mamy między Kamerunem a Wybrzeżem Kości Słoniowej. Po wygranej 2-1 z Malawi iworyjski zespół ma tylko punkt przewagi. Podobnie rzecz się ma w rywalizacji RPA i Ghany, które swe mecze rozegrają we wtorek - gracze południowoafrykańsy prowadzą z jednym punktem przewagi.



Poza strefą awansu pozostają na razie mistrzowie Afryki, zespół Algierii. Ustępują Burkina Faso.



Wyniki meczów w Afryce: Libia - Egipt 0-3, Gabon - Angola 2-0, Wybrzeże Kości Słoniowej - Malawi 2-1, Mozambik - Kamerun 0-1, Burkina Faso - Dżibuti 2-0



Liderzy grup: Burkina Faso, Tunezja, Nigeria, Wybrzeże Kości Słoniowej, Mali, Egipt, RPA, Senegal, Maroko, Tanzania