Australia pokonała Oman 3-1 i prowadzi w swej grupie kwalifikacji strefy azjatyckiej z kompletem trzech zwycięstw. Trzech, bo to kolejna, trzecia już faza eliminacji w Azji, w której rywalizują Australijczycy. We wcześniejszej zespół z antypodów wygrał osiem spotkań - po dwa z Kuwejtem, Jordanią, Tajwanem i Nepalem. Straciłwtedy tylko dwa gole, co ciekawe, oba z najsłabszym w tej fazie Tajwanem.



Eliminacje MŚ 2022. Australia niepokonana

W kolejnej rundzie Australia rywalizuje z Omanem, Arabią Saudyjską, Japonią, Chinami i Wietnamem. Ma już wygraną 3-0 z Chińczykami, 1-0 z Wietnamczykami i teraz 3-1 z Omanem. Prowadzą w grupie, z której bezpośredni awans na mundial zdobędą dwie najlepsze ekipy, a trzeci zagra baraż.



To razem daje 11 zwycięstw z rzędu w jednych eliminacjach i stanowi rekord w dziejach. - Prawdopodobnie to coś, nad czym będziemy się zastanawiać w przyszłości, jakie to było wspaniałe osiągnięcie. Zwłaszcza granie 10 z 11 meczów poza domem - powiedział po meczu z Omanem trener Australii Graham Arnold.

Blisko rekordu Australijczyków jest Brazylia, która wygrała w Ameryce Południowej już dziewięć spotkań. Także jest niepokonana i prowadzi w walce o katarski mundial.