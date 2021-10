Eliminacje MŚ 2022. Algieria śrubuje rekord, a na mundial nie pojedzie?

Radosław Nawrot Eliminacje MŚ 2022

Mistrzowie Afryki, zespół Algierii powiększył do 31 meczów swoją serię be porażki. Od trzech lat nikt ich nie pokonał, a teraz w meczu eliminacji mundialu 2022 algierska drużyna dołożyła do puli wygraną 4-0 z Nigrem.

