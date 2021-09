Paragwajczyk jednym zwodem wymanewrował rywali z Kolumbii w stylu najpiękniejszych akcji, z którymi kojarzy nam się futbol Ameryki Południowej. Podał na czystą pozycję do Antonio Sanabrii i gracz FC Torino dopełnił formalności. Był to gol, który kończył okres wyraźnej dominacji Kolumbii na paragwajskim stadionie, z wieloma strzałami, trafieniami w poprzeczkę i ofensywną grę.



Paragwaj tego meczu ostatecznie nie wygrał, bowiem za kopnięcie rywala w polu karnym sędzia podyktował rzut karny dla gości i starcie skończyło się remisem 1-1. To kluczowa sprawa, bowiem wyrzuca Paragwaj z miejsc objętych awansem, za to utrzymuje na nich Kolumbię.





Kto awansuje na mundial 2022 z Ameryki Południowej?

Reklama

Awans ze strefy CONMEBOL, obejmującej Amerykę Południową, zdobędą cztery najlepsze zespoły, a piąty zagra międzykontynentalny baraż. Na razie na tych czterech miejscach są: Brazylia z kompletem zwycięstw, Argentyna, Ekwador i Urugwaj, a miejsce barażowe zajmuje właśnie Kolumbia z przewagą dwóch punktów nad Paragwajem.



CZYTAJ TAKŻE: Mecz Brazylii i Argentyny przerwany! Na boisko wkroczył sanepid



Ekipy Brazylii i Argentyny nie rozegrały szlagierowo zapowiadającego się meczu między sobą; zostało one przerwane przez służby sanitarne, oskarżające Argentyńczyków o złamanie protokołu medycznego związanego z Covid-19. Część zawodników zatrzymano, reszta zeszła z boiska. Teraz przed FIFA trudna decyzja, co zrobić z tym meczem - wlepić walkower czy rozegrać je w innym terminie.



Ta kolejka była popisem Urugwaju, który w imponujący sposób i po pięknych golach rozbił Boliwię 4-2. Popełniał jednak także błędy. Pierwszy gol dla Boliwii padł po niefrasobliwości urugwajskiej obrony, którą wykorzystał Marcelo Moreno.





Eliminacje MŚ 2022. Peru wraca do gry

Do walki o mundial wrócił uczestnik ostatnich mistrzostw, zespół Peru. Wykorzystał on fakt, że Wenezuela grała z nim w dziesiątkę po czerwonej kartce Tomasa Rincona i zwyciężył 1-0. To pozwala Peruwiańczykom rozpocząć pościg za czołówkę po kiepskim starcie eliminacji. teraz Peru do piątego miejsca traci trzy punkty, podobnie jak Chile, które coraz słabiej wygląda w tych kwalifikacjach.



Wyniki w Ameryce Południowej: Brazylia - Argentyna przerwany, Urugwaj - Boliwia 4-2, Peru - Wenezuela 1-0, Paragwaj - Kolumbia 1-1, Ekwador - Chile 0-0



W tabeli: 1. Brazylia 18 pkt, 2. Argentyna 15 pkt, 3. Ekwador 13 pkt, 4. Urugwaj 12 pkt, 5. Kolumbia 10 pkt, 6. Paragwaj 8 pkt, 7. Peru 8 pkt, 8. Chile 7 pkt, 9. Boliwia 6 pkt, 10. Wenezuela 4 pkt.