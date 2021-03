Eliminacje mistrzostw świata. Tadżykistan ogłosił się wolny od wirusa i wpuścił kibiców

Kilkanaście tysięcy osób oglądało mecz Tadżykistanu z Mongolią w ramach eliminacji mistrzostw świata w 2022 roku. Był to jedyny mecz, jaki w ogóle rozegrano w tej strefie, bowiem Tadżykistan uznaje się za kraj... wolny od epidemii. Na mecz weszli więc kibice i miejscowi, i nawet gości.

To niecodzienna sytuacja, bowiem mecze na całym świecie są odwoływane czy przekładane z powodu epidemii. Nie w Tadżykistanie jednak. Ten kraj od dłuższego czasu uważa się za wolny od koronawirusa. 5 maja 2020 roku zanotowano tu pierwszy przypadek choroby, za co zresztą natychmiast posadą zapłacił minister zdrowia, zdymisjonowany przez Emomaliego Rahmona. Natomiast 10 stycznia tego roku zanotowano ostatni dotąd w Tadżykistanie przypadek zakażenia SARS-CoV2. To wtedy liczba wszystkich przypadków stwierdzonych na terenie tego kraju sięgnęła 13 308 i... od ponad dwóch miesięcy nie drgnęła.



- U nas koronawirusa nie ma - mówią Tadżycy i od stycznia raportują 0 przypadków dziennie. Jak to możliwe, skoro we wszystkich sąsiednich krajach epidemia szaleje? Trudno powiedzieć, ale trzeba pamiętać, że krajem wolnym od patogenu ogłosił się tez poblisku Turkmenistan. Oba kraje władane są autorytarnie, nie byłoby tu więc żadnych problemów z ukryciem przypadków zakażeń. Diagnostyka też nie jest na wysokim poziomie, więc to może tłumaczyć te zaskakujące statystyki. No chyba, że faktycznie nikt w Tadżykistanie nie choruje, aczkolwiek nawet sąsiedni Kirgistan ma ponad 100 przypadków dziennie - niemało jak na kraj słabo zaludniony.





Nie ma wirusa, eliminacje MŚ 2022 trwają

W każdym razie oficjalny brak zachorowań był powodem, dla którego tylko tu odbył się mecz eliminacji mistrzostw świata w katarze w 2022 roku. Azja zaczęła eliminacje grubo przed pandemią, już we wrześniu 2019 roku, ale ostatnie mecze rozegrano tu w listopadzie 2019 roku, zatem półtora roku temu. To rekordowa w dziejach światowego futbolu przerwa w kwalifikacjach, które są dopiero na półmetku.



Czekają Japonia, Korea Południowa, Chiny, Australia, kraje arabskie. Czekają niemal wszyscy, ale zagrał Tadżykistan. Przy tych statystykach zachorowań FIFA zgodziła się na jego mecz z Mongolią, który odbył się w Duszanbe nie tylko w obecności kilkunastu tysięcy ludzi, ale i z udziałem kibiców mongolskich!



Tadżykistan wygrał 3-0 i wyszedł na drugie miejsce w grupie, z której awans do trzeciej rundy kwalifikacji zdobywa zwycięzca (prowadzi tu Japonia z kompletem czterech zwycięstw) oraz cztery najlepsze zespoły z drugich miejsc. Tadżykistan na teraz jest w tym gronie, ale rozegrał zdecydowanie najwięcej gier.



Inni liderzy grup w strefie Azji to na teraz: Syria, Australia, Irak, Uzbekistan, Katar (bierze udział w eliminacjach, bo jednocześnie kwalifikują one do Pucharu Azji), Wietnam i Turkmenistan. Cztery najlepsze ekipy z drugich miejsc to teraz: Oman, Kuwejt, Tadżykistan i Malezja. Poza awansem na dzisiaj są takie ekipy jak Korea Południowa, Arabia Saudyjska, Bahrajn czy Chiny.