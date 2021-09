Teoretycznie faworytem tego starcia byli świeżo upieczeni mistrzowie Europy, czyli podopieczni Roberto Manciniego. Jednak czwartkowe spotkanie eliminacyjne przeciwko Bułgarii pokazało, że Włosi po ostatnim fenomenalnym Euro złapali małą zadyszkę. Zaledwie zremisowali bowiem z Bułgarami 1-1.



Starcie ze Szwajcarią potwierdziło obawy włoskich kibiców co do formy ich ulubieńców.

W 53. minucie rzutu karnego nie wykorzystał jeden z liderów Włochów - Jorginho. Znów świetny mecz rozegrał jeden z najlepszych bramkarzy ostatniego Euro - golkiper Szwajcarów Yann Sommer.

Co ciekawe, Włosi przy okazji pobili rekord meczów bez porażki - dobijając do 36. spotkania z rzędu. Po tak rozczarowującym wyniku, ma to jednak słodko-gorzki smak.





Szwajcaria - Włochy 0-0

Szwajcaria: Sommer - Widmer, Akanji, Elvedi, Rodriguez (63. Garcia) - Aebischer, Frei, Sow (63. Zakaria), Steffen (71. Fassnacht), Zuber (63. Vargas) - Seferović (85. Zeqiri).

Włochy: Donnarumma - Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson, Barella (90. Pessina), Jorginho, Locatelli (77. Verratti), Berardi (59. Chiesa), Immobile (59. Zaniolo), Insigne (90. Raspadori).

JK