Nasi Bratankowie długo stawiali opór faworytom grupy i do przerwy bezbramkowo z nimi remisowali. W 55. minucie wynik otworzył jednak Sterling, a bramki Kane'a (63'), Maguire'a (69') i Rice'a (87') rzuciły Węgów na kolana.

Media na Wyspach donoszą jednak, że radość z sukcesu i efektownej wygranej Anglików przyćmiewa rasistowski atak na Sterlinga i Bellinghama. Jak pisze "Daily Mail", kibice w trakcie starcia skandowali rasistowskie hasła i intonowali podobne im przyśpiewki. Sterling został też obrzucony plastikowymi kubkami po tym, jak świętował strzelenie pierwszego gola.



Głos po końcowym gwizdku zabrał też kapitan "Synów Albionu", Kane, który przyznał, że sprawę być może trzeba będzie zgłosić odpowiednim organom. - Będziemy musieli to zgłosić i jeżeli UEFA uzna, że faktycznie doszło do naruszenia przepisów, liczę na surową karę - mówił.



Za pośrednictwem mediów społecznościowych wypowiedział się także Grealish, który zajście skomentował krótko. - Wspaniałe zwycięstwo w nieakceptowalnej atmosferze - napisał.



Oświadczenie w sprawie wydała angielska federacja, która przyznała, że jest "niesamowicie rozczarowana" tym, co wydarzyło się w Budapeszcie i poprosi FIFA o zbadanie sprawy.



