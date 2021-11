El. MŚ: Pewna wygrana Rumunii, awans jednak nie dla nich

Po dziewięciu kolejkach eliminacji do mistrzostw świata Rumunii mieli na koncie 14 punktów i zajmowali trzecią pozycję w tabeli grupy J. "Oczko" więcej miała drużyna Macedonii Północnej, na której potknięcie musieli liczyć podopieczni Mirela Radoia, chcąc myśleć o tym, by powalczyć w barażach o awans na mundial.





Liechtenstein - Rumunia: Doskonały początek gości

Przede wszystkim jednak Rumuni musieli wygrać wyjazdowe spotkanie z Liechtensteinem. I od początku było widać, że są niezwykle zmotywowani na to spotkanie. Już w 8. minucie Dennis Man wykorzystał zagranie Adriana Rusa i dał Rumunom prowadzenie, podtrzymujące nadzieję awansu na mistrzostwa świata.

Goście, choć nie wszystko zależało od nich, byli tego dnia znakomicie dysponowani i zdecydowanie dominowali nad drużyną Liechtensteinu. W 35. minucie mieli wręcz wyborną okazję do tego, by podwyższyć prowadzenie, ale rzutu karnego nie wykorzystał doświadczony Nicolae Stanciu i na tablicy wyników wciąż widniał rezultat 1:0 dla Rumunii. I nie zmienił się już do przerwy, choć goście cały czas nacierali.

Po zmianie stron obraz gry nie uległ zmianie. Rumuni cały czas nacierali, jednak brakowało im dokładności i trochę szczęścia, bo choć oddali mnóstwo strzałów na bramkę gospodarzy, to nie mogli znaleźć sposobu na pokonanie Benjamina Buchela po raz drugi. Udało im się to dopiero w 87. minucie, kiedy do siatki trafił Nicusor Bancu.



Ostatecznie Rumunii wygrali to spotkanie 2:0, ale jak się okazało, a niewiele się to zdało. Swój mecz wygrała bowiem Macedonia Północna i to właśnie ta drużyna zagra w barażach o awans na mistrzostwa świata. Rumunom pozostaje trzecie miejsce w grupie i oczekiwanie na kolejne eliminacje.

El. MŚ 2022 - Europa

2021-11-14 18:00 | Stadion: Rheinpark Stadion Liechtenstein Rumunia 0 2 DO PRZERWY 0-1 D. Man 7' N. Bancu 87'

