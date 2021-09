Polacy znajdują się na trzeciej pozycji i tracą punkt do drugiej Albanii, która jednak rozegrała już dwa spotkania z outsiderem, San Marino. Nasza kadra ma przed sobą jeszcze wyjazdowe starcia z Albanią i Andorą oraz "domowe" pojedynki z Węgrami oraz San Marino.

Matematycznie szanse na pierwsze miejsce i wyprzedzenie Anglii wciąż istnieją, lecz trzeba uczciwie przyznać, że nie są zbyt duże. Bardzo realna wydaje się jednak druga lokata, dająca przepustkę do baraży. Z kim mogliby zagrać w nich Polacy?



El. MŚ 2022 - formuła baraży

W barażach o awans zagra łącznie 12 zespołów - dziesięć ekip, które zajmą w grupach eliminacyjnych drugie miejsca oraz dwie drużyny, które wygrały swoje grupy Ligi Narodów, lecz nie wywalczyły przepustki na MŚ lub miejsca w barażach poprzez fazę grupową eliminacji. Walka toczyć będzie się o trzy miejsca, w dwóch rundach.



W tym momencie trudno przewidywać, kto dokładnie może zagrać w barażach. W grupie A o pierwsze miejsce bój toczą Portugalia i Serbia i wielce prawdopodobnym jest, że będzie to jedna z tych ekip. W innych grupach mogą to być chociażby Szwecja, Grecja, Kosowo (B), Szwajcaria, Irlandia Północna (C), Ukraina, Finlandia, Bośnia i Hercegowina (D), Czechy, Walia (E), Szkocja, Izrael (F), Norwegia, Turcja (G) czy Rosja lub Chorwacja (H). To wciąż jednak wyłącznie założenia, oparte na aktualnej sytuacji w grupach - wciąż wiele może się zmienić.



Sześć najlepszych ekip w eliminacjach będzie rozstawionych w pierwszej rundzie baraży. Co warte odnotowania, w obu ich rundach rozegrane zostanie tylko jedno spotkanie.



