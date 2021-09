To może być najszybciej podyktowana "jedenastka" w historii reprezentacyjnego futbolu. Już w piątej sekundzie spotkania Simon Msuva był faulowany w polu karnym "Barea".

Rzut karny na gola zamienił Erasto Nyoni. Jeszcze przed przerwą padły trzy kolejne gole. Na 2-0 podwyższył w 26. minucie Novatus Dismas, a rywale odpowiedzieli golami Njivy Rakotoharimalali oraz Thomasa Fontaine'a odpowiednio w 36. i 47. minucie.



Bramkę na wagę trzech punktów dla Tanzanii strzelił w 53. minucie Feisul Salum.



Po dwóch kolejkach zmagań Tanzania jest liderem grupy, mając w dorobku cztery punkty - tyle samo, co Benin. Madagaskar póki co zanotował dwie porażki.



Aktualnie odbywa się druga runda eliminacji. W dziesięciu grupach rywalizują po cztery zespoły. Awans do finałowej uzyskają tylko ich zwycięzcy.



TC

