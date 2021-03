El. MŚ. Belgia poważnie osłabiona w starciu z Czechami

Siedmiu Belgów nie będzie mogło wystąpić w sobotnim meczu eliminacji MŚ przeciwko Czechom, który odbędzie się w Pradze. Dwóch z nich jest kontuzjowanych, pozostałych obowiązują ograniczenia związane z pandemią koronawirusa.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Węgry - Polska. Kamil Jóźwiak zdradził, czego wymagał od niego Paulo Sousa (POLSAT SPORT). Wideo Polsat Sport

Do Pragi nie pojadą zawodnicy na co dzień występujący w Niemczech: Dedryck Boyata (Hertha Berlin), Koen Casteels (VfL Wolfsburg), Thorgan Hazard, Thomas Meunier (obaj Borussia Dortmund) oraz Orel Mangala (VfB Stuttgart). Wynika to z niemieckich przepisów dotyczących ograniczeń w podróżach między Niemcami a Czechami.

Reklama

Z kolei Yannick Carrasco i Thomas Vermaelen doznali urazów w środowym spotkaniu z Walią (3:1). Wszyscy powinni być już do dyspozycji Martineza we wtorek, gdy Belgia podejmie w Leuven reprezentację Białorusi.

W grupie E eliminacji MŚ na razie pierwsi są Czesi, którzy rozgromili na wyjeździe Estonię 6:2. Belgia jest druga, a Estonia i Walia pozostają bez punktów, podobnie jak Białoruś, która jeszcze nie rozegrała żadnego meczu.