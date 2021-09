Spotkanie Słowacja - Chorwacja zostanie rozegrane na Stadionie Narodowym w Bratysławie, a jego początek zaplanowany jest na godzinę 20:45. Aktualnie w grupie H panuje ścisk, gdyż na czele znajdują się Chorwaci i Rosjanie z dorobkiem po 7 punktów. Tuż za nimi są Słowacy, którzy mają zaledwie jedno oczko mniej na koncie. Dodatkowo z dorobkiem czterech punktów są Słoweńcy, którzy teoretycznie ciągle mają szanse na awans. Sobotni mecz, który będzie prowadził Bartosz Frankowski zapowiada się zatem bardzo ciekawie. W środowych spotkaniach Słowacja zremisowała ze Słowenią 1-1, a Chorwacja bezbramkowo zremisowała z reprezentacją Rosji.

Bartoszowi Frankowskiemu na liniach pomagać będą Marcin Boniek i Jakub Winkler. Sędzią technicznym będzie Krzysztof Jakubik, a za VAR odpowiadać będzie Paweł Gil i Marcin Borkowski. Pracę arbitrów oceniać będzie obserwator UEFA - Stefan Messner z Austrii.

Bartosz Frankowski w UEFA

Choć w Polsce Bartosz Frankowski nie cieszy się pozytywną opinią, to w UEFA robi naprawdę świetną karierę. Sędzią międzynarodowym jest od 2014 roku, a aktualnie 34-letni arbiter znajduje się grupie UEFA First i do grona elitarnych sędziów brakuje mu już tylko jednego szczebelka. W minionym sezonie zadebiutował on w fazie grupowej Ligi Mistrzów, a na swoim koncie ma już m.in. 5 spotkań Ligi Europy, 14 kwalifikacyjnych do europejskich pucharów, a także 10 spotkań Ligi Młodzieżowej UEFA. Bartosz Frankowski prowadził także 11 meczów eliminacyjnych do młodzieżowych Mistrzostw Europy.

Dodatkowo Bartosz Frankowski prowadził 6 spotkań o stawkę seniorskich reprezentacji, a na minionym EURO 2020 był sędzią technicznym. W swoim CV arbiter z Torunia może pochwalić się także udziałem w trzech turniejach młodzieżowych Mistrzostw Europy. W minionym sezonie był rozjemcą dwóch spotkań fazy grupowej na EURO U21. W 2018 roku poprowadził trzy mecze na mistrzostwach do lat 19, a dwa lata wcześniej był nominowany do aż czterech spotkań Mistrzostw Europy do lat 17. Co ciekawe sędziował tam półfinał, w którym reprezentacja Hiszpanii wygrała z Niemcami 2-1.