Zlatan Ibrahimović zamierza wystąpić nie tylko w turnieju Euro 2020, ale także w finałach mistrzostw świata 2022. Ma do nadrobienia drobną zaległość. Kto pamięta, że nigdy nie zdobył bramki w mundialu?

Wydawało się, że Ibrahimović po mistrzostwach Europy w 2016 roku występy w reprezentacji Szwecji zakończył definitywnie. Tymczasem po blisko czterech latach wraca. W czwartek zagra w Sztokholmie przeciwko Gruzji w eliminacjach mistrzostw świata.

Mimo 39 lat na karku wciąż snuje sportowe plany i opowiada o swoich zamiarach z entuzjazmem. Najbliższy cel? To oczywiście tegoroczny turniej o prymat na Starym Kontynencie. Ale na horyzoncie... widać już Katar.

Zlatan Ibrahimović chce zagrać w Katarze

Nie każdy pamięta, że Zlatan nigdy nie strzelił gola w mistrzostwach świata. Miał ku temu okazję dwukrotnie - w 2002 i 2006 roku. Następna ma się pojawić za kilkanaście miesięcy, gdy szwedzki gwiazdor będzie już miał 41 lat.

- Muszę się postarać, bo nie mogę mieć zero goli na koncie - tłumaczył z szelmowskim uśmiechem podczas poniedziałkowej konferencji prasowej. - Wiem, że patrzenie zbyt daleko w przyszłość jest niebezpieczne. Muszę częściej myśleć o tym, co wydarzy się następnego dnia. Ale dzisiaj czuję się najlepszy na świecie. Jeśli poczuję się tak samo w przyszłym roku, będę w Katarze i zrobię, co trzeba.

Do tej pory "Ibra" zdobył dla reprezentacji Szwecji 62 bramki w 112 spotkaniach.

UKi

