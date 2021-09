El. MŚ 2022. Zlatan Ibrahimović jeszcze nie w pełni sił, ale z powołaniem

Selekcjoner Szwecji Janne Andersson, przedstawiając skład na wtorkowej konferencji prasowej, wyjaśnił, że "Zlatan jest piłkarzem takiego kalibru, że zdecydowałem się go mieć w drużynie i mam nadzieję, że będzie gotowy do gry. Zostało jeszcze trochę czasu do tych spotkań i wiem, że jego stan zdrowia się polepsza z dnia na dzień".

Podkreślił, że piłkarz Milanu nie jest brany pod uwagę do wyjściowej jedenastki lecz raczej jako zmiennik.

El. MŚ 2022. Szwecja rywalizuje w grupie B

Rywalami Szwecji w grupie B są Hiszpania, Grecja, Gruzja i Kosowo. W tabeli prowadzi Hiszpania z 13 punktami (rozegrała już sześć meczów), podczas gdy druga Szwecja ma dziewięć punktów z czterech spotkań.

"Dlatego mecze z Kosowem i Grecja będą wyjątkowo ważne, a Zlatan, ze swoimi umiejętnościami, jest w stanie zmienić wynik. Jego obecność na boisku, nawet na chwilę, może okazać się bardzo ważna, a być może decydująca" - uważa Andersson.

Zlatan Ibrahimović powrócił do reprezentacji po latach

Piłkarz powrócił do drużyny narodowej w marcu, po prawie pięcioletniej nieobecności, lecz nie zagrał na mistrzostwach Europy z powodu urazu kolana. Poprzednio postanowił zaprzestać występów reprezentacyjnych po tym, jak w raz ze Szwecją wziął udział w Euro 2016. Nie był to udany turniej dla ekipy - "Trzech Koron" - odpadła ona już w fazie grupowej mistrzostw.

"Ibra" zawodnikiem AC Milan jest od grudnia 2019 roku. W przeszłości również przez pewien czas był związany z drużyną "Rossonerich" - dla mediolańczyków występował w latach 2010-2012, początkowo będąc w Milanie na wypożyczeniu z FC Barcelona.