W pierwszej serii gier kwalifikacyjnych do MŚ 2022 Włochy podejmują Irlandię Północną w grupie C, z kolei Niemcy mierzą się z Islandią w grupie J. Czy europejskie potęgi unikną falstartu? Dołącz do relacji na żywo i śledź przebieg spotkań z Interią!

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. EL. MŚ 2022. Koronawirus w reprezentacji Niemiec. Wideo © 2021 Associated Press

Uwaga, relacja nie odświeża się automatycznie. Wciśnij F5!



El. MŚ 2022 - Europa

2021-03-25 20:45 | Stadion: Stadio Ennio Tardini Włochy Irlandia Północna 1 0 DO PRZERWY - D. Berardi 14'

Reklama

Irlandczycy z Północy na triumf czekają od ponad roku. Już choćby remis uzyskany w "jaskini lwa" byłby ogromnego kalibru sensacją. Podopieczni Roberto Manciniego w starciu z Wyspiarzami zamierzają urządzić sobie kanonadę.

Na otwarcie wyniki czekali niespełna kwadrans. Długie podanie Alessandro Florenziego przytomnie sfinalizował wówczas Domenico Berardi.



Włochy - Irlandia Płn. 1-0 - trwa I połowa

Bramki: 1-0 Berardi (14.)





El. MŚ 2022 - Europa

2021-03-25 20:45 | Stadion: Schauinsland-Reisen-Arena Niemcy Islandia 2 0 DO PRZERWY - L. Goretzka 2' K. Havertz 7'

W eliminacjach mundialu Niemcy pozostają niepokonani od - uwaga - blisko 20 lat! Po raz ostatni goryczy porażki zaznali we wrześniu 2021 roku, ulegając Anglii. W potyczce z Islandią, która na tarczy kończyła siedem z ośmiu ostatnich meczów, pozostają zdecydowanym faworytem.

Wybrańcy Joachima Loewa rozpoczęli spotkanie znakomicie. Już w 3. minucie objęli prowadzenie po płaskim strzale przy słupku Leona Goretzki. Asystę zaliczył w tej sytuacji Serge Gnabry. Cztery minuty później wynik podwyższył Kai Havertz, korzystając z podania Leroya Sane.



Niemcy - Islandia 2-0 - trwa I połowa

Bramki: 1-0 Goretzka (3.), 2-0 Havertz (7.)



El. MŚ 2022 - zobacz terminarz gier w strefie europejskiej