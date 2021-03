W pierwszym europejskim meczu eliminacji do mistrzostw świata w 2022 roku Turcy sensacyjnie prowadzą z reprezentacją Holandii. Śledź przebieg zmagań z Interią.

Turcy kompletnie zaskoczyli Holendrów i już po kwadransie objęli prowadzenie dzięki bramce Buraka Yilmaza. 35-latek uderzył sprzed pola karnego, piłka odbiła się od Matthijsa de Ligta i zatrzepotała w siatce.

To nie był jednak koniec problemów gości, bo w 34. minucie arbiter podyktował rzut karny dla Turcji po faulu Donyella Malena. Do piłki ustawionej "na wapnie" podszedł Yilmaz, który pewnie pokonał bramkarza.



Tuż przed przerwą Holendrzy mogli doprowadził do wyrównania. De Ligt trafił jednak głową w słupek, po czym Okay Yokuslu wybił piłkę z linii bramkowej. Goście protestowali, sygnalizując, że piłka znalazła się w bramce, ale Turcy schodzili do szatni z dwubramkowym prowadzeniem.



Holendrzy najprawdopodobniej wyszli na drugą połowę z chęcią odrabiania strat, lecz ich zapał został szybko ostudzony. Już w pierwszej minucie drugiej części gry Hakan Calhanoglu przymierzył sprzed "szesnastki" i było 3-0!



Turcja - Holandia 3-0 (trwa II połowa)



El. MŚ 2022 - Europa

2021-03-24 18:00 | Stadion: Atatürk Olimpiyat Stadı Turcja Holandia 3 0 DO PRZERWY 2-0 B. Yılmaz 15',34' H. Çalhanoğlu 46'

El. MŚ 2022 - terminarz, tabele, strzelcy