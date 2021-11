Reklama

El. MŚ 2022 - Europa

2021-11-14 20:45 | Stadion: Estádio do Sport Lisboa e Benfica (da Luz) Portugalia Serbia 1 2 DO PRZERWY 1-1 Renato Sanches 2' D. Tadić 33' A. Mitrović 90'

Gospodarzom do awansu wystarczył w tym spotkaniu remis. Przed pierwszym gwizdkiem oba zespoły miały na koncie po 17 punktów, ale Portugalczyków urządzał lepszy bilans bramkowy.



W pierwszym meczu tych drużyn, rozegranym w marcu w Belgradzie, padł wynik 2-2. Ekipa z Półwyspu Pirenejskiego prowadziła do przerwy dwiema bramkami. Po zmianie strona dała się dwukrotnie zaskoczyć.



Tym razem jako pierwsi cios zadali ponownie Portugalczycy. Uderzenie było błyskawiczne - już w drugiej minucie przed własnym polem karnym w podwórkowy sposób piłkę stracił Nemanja Gudelj, nie zauważając atakującego go od tyłu Barnardo Silvy. Piłka trafiła do Renato Sanchesa i po chwili było 1-0!

Serbowie gorliwie protestowali, domagając się odgwizdania faulu na swoim zawodniku. Selekcjoner bałkańskiej drużyny Dragan Stojković zdjął marynarkę i nie zamierzał pogodzić się z werdyktem włoskiego arbitra Daniele Orsato, za co ujrzał żółty kartonik.



Kolejne minuty na boisku w Lizbonie były bardzo nerwowe. Gościom udało się jednak opanować wzburzenie i w 33. minucie doprowadzili do wyrównania. Po strzale sprzed pola karnego Duszana Tadicia niefortunnie odbił piłkę stojący między słupkami Rui Patricio - zdołał do niej dopaść, ale już za linią bramkową.

Wcześniej Duszan Vlahović trafił w słupek, więc na przerwę gospodarze mogli schodzić zadowoleni z remisu.

Portugalia - Serbia. Mitrović bohaterem narodowym

Na drugą połowę serbska jedenastka wyszła z dwoma napastnikami. Obok Vlahovicia ustawiony został Aleksandar Mitrović. Długo wydawało się, że nie przyniesie to pożądanego efektu.

Nadeszła jednak ostatnia minuta podstawowego czasu gry. I właśnie wprowadzony z ławki Mitrović okazał się bohaterem narodowym Serbii. Napastnik Fulham zdobył zwycięską bramkę dla gości - na wagę awansu do finałów MŚ z pierwszego miejsca w grupie A!



Zrozpaczeni Portugalczycy, których od turnieju w Katarze dzieliły tylko minuty, zagrają w marcowych barażach i są potencjalnym rywalem reprezentacji Polski.



Portugalia - Serbia 1-2 (1-1)

Bramki: 1-0 Renato Sanches (2.), 1-1 Tadić (33.), 1-2 Mitrović (90.)



