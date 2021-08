Drużyna Janne Anderssona rozegra we wrześniu dwa mecze eliminacji MŚ, 2. w Sztokholmie z Hiszpanią i 8. w Atenach z Grecją. Na 5 września zaplanowane jest natomiast spotkanie towarzyskie, z którego nie można się już wycofać. Rywalem Szwedów będzie najprawdopodobniej Uzbekistan.

Reprezentacja Szwecji rozegra mecz "którego absolutnie nie chce"

"Innego przeciwnika na razie nie znaleźliśmy, ponieważ prawie wszystkie drużyny rozgrywają jakieś mecze, a w tym dniu musimy wystąpić w spotkaniu, którego absolutnie nie chcemy. Jest to dla nas wyjątkowo niewygodne, sytuacja stała się jednak podbramkowa i nie mamy wyjścia. Nie chcemy, ale musimy" - wyjaśnił kierownik reprezentacji "Trzech Koron" Stefan Pettersson portalowi fotbollskanalen.se.

Wyjaśnił, że "prawa do transmisji z tego spotkania nabyła stacja komercyjna i musi go wyemitować, a my sprzedaliśmy im ten mecz już dawno temu".

El. MŚ 2022. Szwecja rywalizuje w grupie B

Szwecja wylosowana została w grupie B, w której jej przeciwnikami są Hiszpania, Grecja, Gruzja i Kosowo.

Po dwóch meczach Szwecja zajmuje w tabeli drugie miejsce z 6 punktami. Hiszpania ma o jeden więcej lecz rozegrała już trzy spotkania.

Jeśli Szwedom uda się awansować na katarski mundial, będzie to ich 13. występ na piłkarskich mistrzostwach świata. Jak do tej pory ekipa "Trzech Koron" najlepszy rezultat osiągnęła w 1958 roku, gdy była gospodarzem turnieju - uległa wówczas dopiero w finale Brazylijczykom.