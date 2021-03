Pierwszy grupowy rywal Polaków na Euro 2020 odniósł pierwsze zwycięstwo w eliminacjach MŚ 2022. W meczu grupy H Słowacja pokonała Rosję 2-1. W zwycięskiej ekipie cały mecz rozegrali bramkarz Lechii Gdańsk Duszan Kuciak i obrońca Lecha Poznań Lubomir Szatka.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Eliminacje MŚ 2022. Słowacja - Rosja 2-1. Bramki. Wideo INTERIA.TV

El. MŚ 2022 - Europa

2021-03-30 20:45 | Stadion: CITY ARENA – Štadión Antona Malatinského Słowacja Rosja 2 1 DO PRZERWY 1-0 M. Škriniar 38' R. Mak 74' M. Fernandes 71'

Słowacy prezentowali się bardzo dobrze. W 38. minucie objęli prowadzenie po rzucie rożnym. Z narożnika dośrodkował Robert Mak, a głową do siatki trafił Milan Szkriniar.



Tuż przed przerwą wyrównać mógł Mario Fernandes. Też uderzał głową, ale posłał piłkę w środek bramki i wylądowała w rękach Duszana Kuciaka.



Bramkarz Lechii spisywał się bardzo dobrze. Pozytywnie też pokazał się Lubomir Szatka, który występował na środku obrony.



W drugiej połowie gra się wyrównała. Jedni i drudzy mieli swoje sytuacje, ale Rosjanie doprowadzili do remisu. W 71. minucie sprzed pola karnego uderzał Daler Kuzjajew. Kuciak odbił piłkę nogą, ale przy dobitce Fernandesa nie mógł nic zrobić.



Mak bohaterem Słowaków

Słowacy jednak szybko ponownie wyszli na prowadzenie. Już trzy minuty później bramkę zdobył Robert Mak, do asysty dokładając gola.

Chwilę później opuścił boisko i choć w końcówce Rosjanie rzucili się do ataku, to nie potrafili ponownie pokonać Kuciaka i Słowacja mogła się cieszyć z pierwszych trzech punktów w tych eliminacjach. Wcześniej dwa razy remisowali najpierw bezbramkowo z Cyprem, a potem 2-2 z Maltą.



Dla Rosjan była to pierwsza porażka. Do tej pory mieli komplet punktów. Teraz z sześcioma "oczkami" nadal są liderem grupy, ale mają tyle samo punktów, co Chorwaci, którzy wygrali dziś z Maltą 2-0. Słowacy zajmują trzecie miejsce.



MP



