Słowacy najedli się strachu i szczęśliwie uratowali remis w starciu z Maltą. Goście sensacyjnie prowadzili do przerwy dwoma bramkami, ale ostatecznie mecz zakończył się remisem 2-2. Na boisku pojawili się piłkarze grający na co dzień w PKO Ekstraklasie.

Paulo Sousa wraz ze swoim sztabem zapewne bardzo wnikliwie analizował ten mecz, wszak Słowacja to obok Hiszpanii i Szwedów jeden z naszych grupowych rywali podczas zbliżającego się Euro.



Nie był to jednak jedyny polski wątek w tym starciu. Dostępu do bramki Słowacji strzegł bowiem znany z ekstraklasowych boisk Duszan Kuciak (Lechia Gdańsk), a na ławce usiedli Jakub Holubek (Piast Gliwice, pojawił się na murawie w 39. minucie w miejsce kontuzjowanego Davida Hancko) oraz Lubomir Szatka (Lech Poznań).



Doświadczony golkiper gdańskiej Lechii niespodziewanie już na początku meczu skapitulował dwukrotnie. W 16. minucie kapitalnym strzałem sprzed pola karnego pokonał go Luke Gambin, a cztery minuty później dośrodkowanie z lewej flanki skutecznie wykończył głową Alexander Satariano.

Udana pogoń Słowacji za rywalem

Słowacy wzięli się za odrabianie strat po zmianie stron. Podobnie jak rywale obie bramki zdobyli w ciągu czterech minut, a ich strzelcami David Strelec zostali - wprowadzony na plac gry trzy minuty przed strzeleniem gola - oraz Milan Szkriniar. Mecz zakończył się podziałem punktów.



El. MŚ 2022 - Europa

2021-03-27 20:45 | Stadion: CITY ARENA – Štadión Antona Malatinského Słowacja Malta 2 2 DO PRZERWY 0-2 D. Strelec 49' M. Škriniar 53' L. Gambin 16' A. Satariano 19'

