W miniony weekend Luka Modrić stał się rekordzistą pod względem liczby występów w reprezentacji Chorwacji. W meczu z Cyprem bronił narodowych barw po raz 135. Krajowa federacja zamieściła na Instagramie film, na którym uwieczniono moment podziękowania liderowi wicemistrzów świata za dotychczasowe dokonania. Nie zabrakło łez.

W weekendowej serii gier eliminacyjnych do MŚ 2022 Chorwacja pokonała 1-0 Cypr. Jedyną bramkę zdobył Mario Pasalić. Wszystkie oczy zwrócone były jednak na Lukę Modricia. Kapitan bałkańskiego zespołu zagrał w kadrze po raz 135. i stał się samodzielnym rekordzistą pod względem liczby reprezentacyjnych występów.

Koledzy z drużyny postarali się odpowiednio uczcić to wydarzenie. Przygotowali dla Modricia kompilację wideo, składającą się z jego najlepszych momentów w drużynie narodowej. Po wspólnym obejrzeniu filmu 35-latek zebrał owację na stojąco. Na salę wjechał tort z liczbą 135. Bohaterowi wieczoru wręczono również pamiątkową koszulkę.



Modrić zadebiutował w drużynie narodowej w 2006 roku. Do tej pory zdobył w niej 16 goli i zaliczył 20 asyst. Jego największy sukces to tytuł wicemistrza świata AD 2018. Pokłosiem tego była Złota Piłka przyznawana za triumf w plebiscycie "France Football".



Selekcjoner Chorwatów, Zlatko Dalić, da chwilę odpocząć piłkarzowi Realu Madryt. We wtorkowym meczu eliminacyjnym z Maltą Modrić nie zagra. Kapitańską opaskę założy Mateo Kovaczić.

