El. MŚ 2022. Ranking prawdę ci powie. Oni zagrają w barażach

16 lat temu w eliminacjach do MŚ w Niemczech, Kamerun też rywalizował z WKS. W ostatnim meczu "Nieposkromione Lwy" musiały pokonać Egipt, żeby wygrać grupę i pojechać na mundial. W piątej minucie doliczonego czasu przy stanie 1-1 Kameruńczycy wykonywali karnego. Do piłki podszedł Pierre Wome i chybił. Remis oznaczał, że na swoje pierwsze MŚ pojechały "Słonie" z Wybrzeża. Wczoraj wieczorem na stadionie w Douali sytuacja się nie powtórzyła. Gospodarze szybko objęli prowadzenie 1-0, po bramce zdobytej w 24 minucie przez grającego na co dzień we francuskim Lyonie Toko Ekambi. Choć potem goście mieli swoje sytuacje, świetna obrona piłki Andre Onana po woleju w wykonaniu Francka Kessie czy trafienie w poprzeczkę Sebastiana Hallera po uderzeniu głową, to jednak rezultat się nie zmienił i to ostatecznie Kamerun z 15 punktami na koncie wygrał grupę D przez Wybrzeżem Kości Słoniowej, które ma o dwa "oczka" mniej.

Z kolei w grupie B, co było do przewidzenia, najlepsza okazała się Tunezja. W meczu rozegranym w Tunisie "Orły Kartaginy" sprawę załatwiły już do przerwy prowadząc z Zambią trzema bramkami. Ostatecznie wygrały 3-1 i pewnie triumfowały w grupie B, o dwa punkty wyprzedzając Gwineę Równikową.

We wtorek w dziesiątce drużyn, które w marcu zmierza się w barażach o pięć miejsce w katarskim mundialu, znalazły się też Algieria oraz Nigeria. Obu tym reprezentacjom do wygrania grup wystarczyły remisy w ostatnich grach u siebie. Algieria zremisowała z Burkina Faso 2-2, a Nigeria w Lagos z Republiką Zielonego Przylądka 1-1.

"Lisy Pustyni" za sprawą jednego ze swoich liderów Riyada Mahreza prowadziły z Burkina Faso, ale do przerwy było 1-1, bo na listę strzelców wpisał się Zakaria Sanogo. Po przerwie gola dla gospodarzy zdobył jeszcze Sofiane Feghouli, a w końcówce rezultat spotkania na 2-2 ustalił po strzale z karnego Issoufou Dayo. Algieria w 6 meczach w swojej grupie zgromadziła 14 punktów, a zdobyła przy tym aż 25 goli. Siedem z nich zdobył najskuteczniejszych w afrykańskich grupowych eliminacjach Islam Slimani, a pięć Mahrez.

Remis w Lagos wystarczył z kolei Nigerii do zwycięstwa w grupie C. Kibice "Super Orłów" mieli jednak o co drżeć, bo przed miesiącem ich ulubieńcy przegrali u siebie sensacyjnie z Republiką Środkowoafrykańską 0-1 tracąc gola już w doliczonym czasie. Teraz już w pierwszej akcji zdobyli prowadzenie, a na listę strzelców wpisał się grający na co dzień w Napoli Victor Osimhen. Dla silnego napastnika było to już 4 trafienie w eliminacjach. Kilka minut później wyrównał jednak Stopira. Ostatecznie mecz Nigeria - Republika Zielonego Przylądka zakończył się remisem 1-1.

W afrykańskiej dziesiątce w barażach znalazło się 9 zespołów, które są najwyżej notowane w rankingu FIFA z tego kontynentu. Z tych najlepszych w decydującej rozgrywce nie będzie tylko wspomnianego Wybrzeża Kości Słoniowej. W afrykańskich pięciu barażowych parach do finałów MŚ awansują zwycięzcy dwumeczów.

Michał Zichlarz

Eliminacje MŚ 2022 - Afryka:

Awans do barażów:



1. Senegal

2. Maroko

3. Mali

4. Egipt

5. DR Konga

6. Ghana

7. Algieria

8. Nigeria

9. Kamerun

10. Tunezja