Ruszyła rywalizacja w ramach eliminacji do mistrzostw świata. W grupie B europejskiej części eliminacji Hiszpania zremisowała z Grecją 1-1, a Szwecja skromnie pokonała Gruzję 1-0. Po raz pierwszy od 2016 roku w kadrze narodowej zagrał Zlatan Ibrahimovic i zanotował asystę przy jedynej bramce.

Do kadry narodowej Szwecji wrócił Zlatan Ibrahimovic i wyszedł w podstawowym składzie ekipy "Trzech Koron" na mecz z Gruzją.

Dla doświadczonego napastnika to pierwszy występ w reprezentacji od 2016 roku. Swój powrót sam określił jako "Powrót Boga". Szwecja nigdy wcześniej nie mierzyła się w oficjalnym meczu z Gruzją.

Pierwszą dogodną szansę bramkową Szwedzi wypracowali sobie w 25. minucie. Viktor Claesson główką dograł do Aleksandra Isaka, który uderzył z półwoleja, było groźnie, ale strzał był zablokowany.



Chwilę później gospodarze meczu w Solnej osiągnęli bramkową przewagę. Ibrahimovic asystował, sprytnym krótkim zagraniem górą, a aktywny od pierwszych minut Claesson przyjął lecącą nieco za plecy piłkę i umieścił ją w siatce.

Szwecja do przerwy prowadziła 1-0 i ten rezultat nie zmienił się już do samego końca. Po zwycięstwie "Trzy Korony" objęły prowadzenie w grupie.



W drugim meczu grupy B doszło do starcia Hiszpanii z Grecją. W historii bezpośrednich potyczek tych ekip dziewięciokrotnie lepsza była "La Roja", dwukrotnie był remis, a Grecy wygrali tylko raz.

Gospodarze z Półwyspu Iberyjskiego otworzyli wynik bramkowo w 33. minucie. Alvaro Morata strzelił po fantastycznym przyjęciu na klatkę piersiową wrzutki od Koke.

Chwilę wcześniej Dani Olmo trafił w słupek. Hiszpania do przerwy prowadziła 1-0. Zmieniło się to niedługo po starcie drugiej części meczu. Został podyktowany rzut karny dla gości, a na gola zamienił go Anastasios Bakasetas. Było 1-1, co utrzymało się już do końca zawodów.

