El. MŚ 2022. Polscy sędziowie poprowadzą dwa mecze

W czwartek 11 listopada o godzinie 20.45 reprezentacja Grecji rozegra mecz z Hiszpanią. Spotkanie poprowadzą polscy sędziowie pod kierownictwem Szymona Marciniaka, a asystować mu będą Paweł Sokolnicki i Adam Kupsik. Funkcję sędziego technicznego pełnić będzie Tomasz Musiał, a przed monitorami VAR zasiądą Tomasz Kwiatkowski i Marcin Borkowski. Pracę arbitrów oceniać będzie obserwator FIFA Frank De Bleeckere z Belgii.

El. MŚ 2022. Notowania Szymona Marciniaka i jego zespołu idą w górę

Bez wątpienia ostatni czas jest bardzo dobry w wykonaniu zespołu Szymona Marciniaka. Polacy otrzymują regularne nominacje od UEFA, a dzięki udanym występom ich notowania idą w górę. W obecnym sezonie poprowadzili oni trzy spotkania fazy grupowej Ligi Mistrzów, dwa kwalifikacyjne do tych rozgrywek, a także dwa mecze eliminacyjne do przyszłorocznego mundialu. Ostatnio informowaliśmy także o tym, że Szymon Marciniak został doceniony przez FIFA i na przełomie listopada i grudnia uda się do Kataru, gdzie będzie rozjemcą w turnieju Pucharu Narodów Arabskich. Więcej o tej imprezie, która jest próbą generalną przed mundialem przeczytacie tutaj.



Sytuacja w grupie B jest bardzo ciekawa. Liderem grupy jest Szwecja z 15 punktami na koncie. Tuż za nimi znajdują się Hiszpanie z dwoma punktami mniej, a Grecja będąca na trzecim miejscu ma dziewięć oczek na koncie. Pamiętajmy, że tylko pierwsze miejsce daje bezpośredni awans na mundial, a zatem jest to bardzo ważny mecz dla Hiszpanów, a także i Greków, którzy mają matematyczne szanse na udział w barażach.

El. MŚ 2022. Daniel Stefański będzie rozjemcą w trakcie starcia Rosja - Cypr

Spotkanie Rosji i Cypru zaplanowano na czwartek 11 listopada na godzinę 18.00 - mecz zostanie rozegrany w Sankt Petersburgu. Sędzią tego starcia będzie Daniel Stefański, któremu na liniach pomagać będą Dawid Golik i Michał Obukowicz. Funkcję arbitra technicznego będzie pełnić Damian Sylwestrzak, a za system VAR odpowiedzialni będą Paweł Raczkowski i Krzysztof Myrmus. Pracę sędziów oceniać będzie obserwator Oleg Harlamov z Hiszpanii.

W grupie H wciąż trwa walka o awans na mundial Reprezentacja Rosji zajmuje obecnie pierwsze miejsce z dorobkiem 19 punktów. Za nimi znajdują się Chorwaci z 17 "oczkami" na koncie. Pozostałe reprezentacje nie mają już żadnych szans, a grający z Rosjanami Cypr zamyka stawkę z pięcioma punktami.

Dla Daniela Stefańskiego jest to drugi mecz międzynarodowy w bieżącym sezonie. Ostatnio Polak był rozjemcą w spotkaniu Ligi Konferencji, gdzie Union Berlin mierzył się z Feyenoordem Rotterdam.