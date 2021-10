El. MŚ 2022 - Europa

2021-10-11 20:45 | Stadion: Toše Proeski Arena Macedonia Płn Niemcy 0 4 DO PRZERWY 0-0 K. Havertz 50' T. Werner 70',73' J. Musiala 83'

Do tej pory Niemcy przegrali jeden mecz w el. MŚ 2022. Nieoczekiwanie stało się to w rywalizacji z Macedonią Północną, która wygrała w Duisburgu 2-1. Podopieczni Hansiego Flicka pałali zatem żądzą rewanżu.

W pierwszym meczu pomiędzy tymi drużynami jedną z bramek dla Macedonii Północnej strzelił Goran Pandev. Najlepszy piłkarz tej reprezentacji skończył karierę reprezentacyjną po Euro 2020. Jego koledzy grali dzisiaj jednak bardzo dobrze i nie było widać braku piłkarza Genoi.



Macedończycy wyszli na murawę bez kompleksów. Po wcześniejszym zwycięstwie w Niemczech nie musieli ich mieć. Dodatkowo grali na swoim stadionie. Własna publiczność dodatkowo ich motywowała.

Macedonia Północna - Niemcy. Deszcz przeszkadzał w grze

Do przerwy był bezbramkowy remis. Być może miała na to wpływ pogoda. W Skopje padał bowiem rzęsisty deszcz



Niemcy mieli kilka groźnych sytuacji. Macedończycy próbowali odpowiadać po kontrach. Najlepszą okazję do zdobycia bramki miał Timo Werner. W ostatniej akcji pierwszej połowy trafił jednak w słupek.

Niemcy dominowali w drugiej połowie

Niemcy byli podrażnieni. Na drugą połowę wyszli bardzo zmotywowani i szybko objęli prowadzenie. Pokonali rywali ich własną bronią, wyprowadzając kontrę. Mueller wbiegł w pole karne - gdy znalazł się przed bramkarzem, wyłożył piłkę Kaiowi Havertzowi, który trafił do siatki.



Od tego czasu to podopieczni Hansiego Flicka panowali na boisku i w 70. minucie dołożyli drugą bramkę. Kombinacyjną akcję celnym strzałem wykończył Timo Werner.



Niemcy byli rozpędzeni i już cztery minuty później Werner zanotował kolejne trafienie. Z prawego narożnika pola karnego precyzyjnie podkręcił piłkę, która wpadła przy dalszym słupku.

Chwilę później Werner opuścił boisko. Zastąpił go Jamal Musiala, który w 84. minucie wykorzystał sytuację sam na sam i ustalił wynik meczu.



Niemcy oczywiście pozostali na czele grupy J i awans do przyszłorocznych MŚ mają już w kieszeni. W ośmiu meczach zgromadzili 21 punktów. Z kolei Macedonia Północna spadła na trzecie miejsce. Pozostała z 12 "oczkami". Została wyprzedzona przez Rumunię, która 1-0 pokonała Armenię.



MP