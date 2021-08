El. MŚ 2022. Mecz Chiny-Japonia odbędzie się w Katarze

Spotkanie miało zostać rozegrane w "Kraju Środka", ale zmieniono lokalizację z powodu rygorystycznych ograniczeń dot. kwarantanny wprowadzonych przez władze chińskie. Chodzi o walkę z pandemią koronawirusa.

Wcześniej poinformowano, że zaplanowany na 2 września mecz Australia - Chiny nie może odbyć się w Sydney, a powodem są także restrykcje związane z COVID-19. Nie podano jeszcze, gdzie powalczą o punkty reprezentacje tych krajów.

El. MŚ 2022. Dwie najlepsze ekipy z grupy awansują na turniej

W trzeciej rundzie azjatyckich eliminacji, w grupie B poza Chinami, Japonią i Australią są jeszcze: Arabia Saudyjska, Wietnam oraz Oman.

Dwie najlepsze drużyny awansują do MŚ 2022, a szansę zdobycia kwalifikacji zachowa też ekipa z trzeciego miejsca.

Katarski mundial będzie drugim w historii turniejem tej rangi rozgrywanym na azjatyckich boiskach. Wcześniej, w 2002 roku, organizatorami mistrzostw były Korea i Japonia. Były to także pierwsze MŚ, które miały dwóch gospodarzy.

